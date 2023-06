Biedronka szykuje nową serię pluszaków? Znamy nazwę gangu

To koniec ekogroszku w Polsce! Zaskakująca decyzja minister Moskwy

29 sierpnia 2022 r. Biedronka wystartowała z akcją "Gang Bystrzaków". Przedtem był „Gang Słodziaków”, „Gang Świeżaków”, „Gang Swojaków”. Wszystkie cieszyły się ogromną popularnością. Akcje lojalnościowe są ważnym punktem oferty Biedronki. W ramach dotychczas organizowanych kampanii rozdano ponad 40 milionów maskotek i ponad 6 milionów książek. A teraz, jak ustalił portal dlahandlu.pl, spółka Jeronimo Martins Polska, która jest operatorem sklepów Biedronka, zgłosiła do rejestracji w Urzędzie Patentowym znak towarowy słowny "Gang Mocniaków". Zgłoszenia dokonano 1 czerwca 2023.

Portal wiadomoscihandlowe.pl przypuszcza, że akcja będzie promować zdrowy tryb życia i będzie bardziej niż poprzednie powiązana z aplikacją mobilną Biedronki. Akcja miałaby ruszyć na przełomie sierpnia i września przy okazji powrotu uczniów do szkół.

Gang Bystrzaków w Biedronce

Gang Bystrzaków tworzyły trzy maskotki: Świnka Skarbonita, Jabłko Newton i Pies Dżi-Pi-Es. Świnka Skarbonita pilnuje finansów gangu i podpowiada, jak znajdować produkty w korzystnych cenach, a jej supermocą jest „cena”. Jabłko Newton ma sprytny plan na wszystko i stawia na „jakość”. Trzeci członek supergrupy to Pies Dżi-Pi-Es symbolizujący „bliskość”, rekomendujący robienie zakupów blisko miejsca, gdzie mieszkamy, aby oszczędzać czas i pieniądze na dojazd. Naklejki uprawniające do ich odbioru można było zbierać zbierać do 19 listopada 2022.

