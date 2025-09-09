UOKiK postawił zarzuty Biedronce i jej menedżerom za wprowadzanie klientów w błąd w kwestii cen i promocji, grożąc karą do 10% obrotu spółki oraz do 2 mln zł dla menedżerów.

Problemy to nieczytelne ceny z 30 dni i mylące promocje "wielosztuk", gdzie faktyczna cena była wyższa.

Działania Biedronki naruszają dyrektywę Omnibus, mającą chronić przed sztucznymi promocjami.

Sprawa Biedronki to część szerszych kontroli UOKiK na rynku, obejmujących m.in. Lidl, Zalando, czy Media Markt.

UOKiK reaguje na skargi konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o zarzutach wobec Biedronki. Podstawą były „sygnały napływające od konsumentów, którzy opisywali różne nieprawidłowości podczas akcji promocyjnych sieci Biedronka”. Skargi dotyczyły m.in. nieczytelnego oznaczania najniższej ceny z ostatnich 30 dni oraz trudności w ustaleniu właściwej ceny przy zakupie produktów w promocjach typu wielosztuki.

Zarzuty wobec Biedronki i menedżerów

UOKiK ustalił, że etykiety cenowe w wielu przypadkach wprowadzały klientów w błąd. Jak podkreślił prezes urzędu Tomasz Chróstny, „na etykietach cenowych w sklepach Biedronka znajdowały się informacje wprowadzające konsumentów w błąd lub nieczytelne, stąd postawione spółce Jeronimo Martins Polska i jej trzem menedżerom zarzuty łamania podstawowych praw konsumentów dotyczących informowania o cenie”. Jeśli zarzuty się potwierdzą, Jeronimo Martins Polska może zapłacić karę sięgającą 10 proc. obrotu. Trzem członkom zarządu grozi dodatkowo kara do 2 mln zł każdy.

Problem z promocjami wielosztuk

Sieć chętnie stosowała promocje w formule „1+1 gratis” czy „drugi taniej 50 proc.”. Jak wyjaśnia urząd, konsumenci kierowali się dużymi napisami, nie dostrzegając ukrytej drobnym drukiem informacji o cenie regularnej. Przykładem była skarga dotycząca sałaty – klient widział cenę 3 zł i dopisek „1+1 gratis”, tymczasem pojedynczy produkt kosztował 5,99 zł, a drugi faktycznie był dodawany bezpłatnie.

Naruszenie dyrektywy Omnibus

Według UOKiK Biedronka nieprawidłowo obliczała obniżki, stosując odniesienie do ceny regularnej zamiast do najniższej z ostatnich 30 dni. To narusza unijną dyrektywę Omnibus, obowiązującą w Polsce od 1 stycznia 2023 r. Jej celem jest ochrona klientów przed sztucznymi promocjami, np. podwyższaniem cen tuż przed „Black Friday”.

Biedronka reaguje

W oświadczeniu przesłanym PAP, Biedronka zapewniła o gotowości do współpracy: „Jesteśmy gotowi do dialogu z UOKiK, by wypracować satysfakcjonujące dla wszystkich rozwiązanie, uwzględniające interesy klientów i zasady uczciwej konkurencji”. Sieć podkreśliła także, że praktyki prezentowania cen wymagają harmonizacji na polskim rynku.

Kolejne postępowania UOKiK

UOKiK prowadzi obecnie 7 dochodzeń, m.in. wobec Zalando, Media Markt, Sephora, Glovo, Shell Polska, AzaGroup i Temu. Dodatkowo urząd skierował 70 wystąpień miękkich w sprawie błędnego informowania o promocjach, a kontrolą objęto również inne sieci handlowe, w tym Lidl, Aldi, Żabkę i Dino.

