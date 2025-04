ZUS masowo odrzuca wnioski o rentę. Połowa nie dostaje prawa do świadczenia

Biedronka wkracza na rynek kosmetyków do włosów

Biedronka, znana z oferowania produktów spożywczych w konkurencyjnych cenach, rozszerza swoją działalność o rynek kosmetyczny. Tym razem, pod marką własną NIUQI, wprowadza nową linię produktów do pielęgnacji włosów. Celem jest nie tylko zaoferowanie klientom nowych produktów, ale również edukacja w zakresie świadomej pielęgnacji włosów i pomoc w znalezieniu rozwiązań na różnorodne problemy z nimi związane.

NIUQI – od makijażu do pielęgnacji włosów

NIUQI to marka własna Biedronki, która dotychczas kojarzona była głównie z kosmetykami do makijażu i pielęgnacji paznokci. Teraz dołącza do niej 9 nowych produktów dedykowanych włosom. Kluczowym aspektem nowej linii jest świadomość, że włosy różnią się strukturą i dzielą się na trzy główne rodzaje: wysokoporowate, średnioporowate i niskoporowate.

Biedronka systematycznie rozszerza swój asortyment, odpowiadając na potrzeby klientów. Tym razem odpowiadamy na trend świadomej pielęgnacji włosów w oparciu o równowagę PEH, oferując nową linię kosmetyków w ramach lubianej przez klientów marki NIUQI. Mamy nadzieję, że wraz z rozpoczęciem wiosny i pożegnaniem sezonu na zimowe czapki nasze produkty zyskają uznanie wśród klientów zainteresowanych przywróceniem równowagi swoim włosom, którzy docenią wysokiej jakości produkty w bardzo atrakcyjnej cenie - mówi Paulina Kmita, Kupiec odpowiedzialna za kategorię kosmetyków w markach własnych w sieci Biedronka.

Co znajdziemy w nowej linii NIUQI?

Nowa linia NIUQI składa się z trzech podstawowych produktów: szamponu, odżywki i maski. Każdy z tych produktów dostępny jest w trzech wariantach, dostosowanych do różnych potrzeb włosów.

* Szampony dostępne są w wersjach: nawilżającej, balansującej i oczyszczającej w cenie 14,99 zł,

* Odżywki oferowane są jako humektantowa (z betainą i trehalozą), emolientowa (z olejem z czarnuszki i bawełny) oraz proteinowa (zawierająca proteiny ryżu i soi) również w cenie 14,99 zł,

* Maski można wybierać w zależności od porowatości włosów: niskoporowate (z olejem słonecznikowym i ekstraktem z brokuła), średnioporowate (z proteinami ryżu i masłem capuacu) oraz wysokoporowate (z olejem z czarnuszki i słodkich migdałów) w cenie 16,99 zł.

