Biedronka wprowadziła nową opłatę! Klienci będą wściekli

Opłata za torebki foliowe w Biedronce

W sklepach Biedronki pojawiły się komunikaty o pobieraniu opłaty za torebki foliowe tzw. zrywki, które znajdziemy na dziale z pieczywem czy owocami i warzywami. Dotychczas tego rodzaju torebki były bezpłatne. Opłatę za zrywki można spotkać w sklepach Auchan, E.Leclerc i niektórych placówkach sieci Carrefour.

Jak czytamy w komunikacie Biedronki - " Bardzo lekkie torby z tworzyw sztucznych" ( o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów) są oferowane bezpłatnie do pakowania żywności, która nie ma własnego opakowania:

owoce, warzywa,

pieczywo,

cukierki,

bakalie,

mięso i ryby sprzedawane na luz na ladzie tradycyjnej.

W przypadku użycia toreb do innych celów, a w szczególności do produktów, które posiadają już opakowanie podstawowe, przy kasach należy uiścić opłatę recyklingową (zgodnie z obowiązkiem ustawowym) w wysokości 25 gr/szt. (0,20 zł +VAT).

Czym jest opłata recyklingowa?

Opłata dotyczy właścicieli sklepów, marketów, hurtowni oraz innych jednostek handlowych, które udostępniają swoim klientom plastikowe opakowania.

Opłatą recyklingową objęte są wszystkie torby na zakupy wykonane z tworzywa sztucznego, z wyjątkiem bardzo lekkich toreb o grubości poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności sprzedawanej luzem. Wyjątek ten dotyczy cienkich opakowań, tzw. zrywek, służących do pakowania warzyw, owoców lub pieczywa.

Opłata dotyczy:

* lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów (ale większej niż 15 mikrometrów); * pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału równej 50 mikrometrów i większej. Obowiązek związany z opłatą recyklingową nakładają przepisy Unii Europejskiej. Jej stawka za jedną torbę wynosi 20 groszy. Kontrolę sklepów przeprowadza Inspekcja Handlowa. Kara za niepobieranie opłaty może wynosić od 500 zł do nawet 20 tys. zł.

Nowa opłata za zrywki. Mamy komentarz Biedronki

W sprawie opłat za torebki foliowe zwróciliśmy się do Biedronki. W odpowiedzi, której autorką jest Dagmara Łakoma, starsza menedżerka ds. ochrony środowiska w sieci Biedronka, czytamy:

- "Wraz z nowym rokiem w sieci Biedronka została wprowadzona opłata recyklingowa w wysokości 25 gr (czyli 0,20 zł plus VAT) za tzw. bardzo lekkie torby z tworzywa sztucznego o grubości poniżej 15 mikronów, czyli inaczej "zrywki". Opłata ta będzie obowiązywała wyłącznie w przypadku, gdy zrywki są użyte do innych celów niż zapakowanie produktów spożywczych sprzedawanych luzem, które nie mają własnego opakowania. Oznacza to, że jeśli klient podczas zakupów wykorzysta zrywkę do zapakowania owoców, warzyw, pieczywa nie posiadających własnego opakowania, opłata nie będzie pobierana. Jeśli natomiast klient użyje zrywki do zapakowania produktów z kategorii "non food", lub produktów spożywczych posiadających własne opakowanie, to wówczas opłata zostanie pobrana zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Działanie to jest podyktowane naszą aktywnością w ramach ograniczania zużycia tworzywa sztucznego.

Warto zaznaczyć, że pobrana opłata recyklingowa, zgodnie z ustawą, zostanie przekazana do właściwego urzędu marszałkowskiego i nie stanowi dodatkowego źródła przychodu dla naszej sieci".

Warzyworki zamiast foliówek

Jednocześnie Biedronka przypomina, że w sklepach sieci, klienci mają możliwość zakupienia warzyworków, czyli siateczek wielorazowego użytku na owoce i warzywa. To rozwiązanie ogranicza korzystanie ze zwykłych "zrywek", ponadto pozytywnie wpływa na środowisko, a także dzięki zapewnionej wentylacji worka pomaga w utrzymaniu świeżości warzyw i owoców. Możemy je kupić w cenie 2.99 zł za 2 sztuki.