Biedronka z nowym hitem! Wcześniej sprzedała ponad 3 miliony Mocniaków

Gang Mocniaków w Biedronce

Aby odebrać pluszaka za darmo, trzeba zebrać 60 naklejek. Jedną naklejkę można odebrać za każde 69 zł wydane na zakupy w sklepie Biedronka do 18 listopada 2023 r. Maskotkę można też kupić po uzbieraniu 30 naklejek w cenie 24,99 zł. Każdy Mocniak jest do kupienia w cenie regularnej 49,99 zł. Odbiór Mocniaków i książek jest możliwy do 2 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania zapasów. Naklejki można zbierać również za zakupy w sklepie internetowym Biedronka Home. Za każde zakupy za minimum 69 zł zalogowany klient posiadający kartę Moja Biedronka otrzyma dwie naklejki, a każda wielokrotność 69 zł będzie premiowana kolejnymi dwiema.

Gang Mocniaków – książka za darmo

Oprócz maskotek można kupić dwa rodzaje książek, których już ponad 1,5 miliona trafiło do klientów – piszą wiadomoscihandlowe.pl. W książce edukacyjnej „Baw się i naklejaj z Mocniakami”, dostępnej w cenie regularnej 6,99 zł, maskotki za pomocą quizów, zadań i kolorowanek edukują dzieci, jakie supermoce może dać właściwie skomponowana dieta oraz jak zachować w niej balans. Przygotowano też książki – w tej edycji będzie aż 5 tytułów, autorstwa Pauliny Płatkowskiej. W sklepach Biedronka właśnie pojawiła się czwarta cześć przygód Mocniaków. Po raz pierwszy na kartach książki pojawili się wyjątkowi bohaterowie – seniorzy.

Od 6 do 10 listopada na wszystkich, którzy chcą uzupełnić serię wydawniczą, czeka promocja 1+1 gratis. Przy zakupie z kartą lub aplikacją jakiejkolwiek książki z serii "Gang Mocniaków", drugą można dostać za darmo. Wszystkie książki, poza akcją promocyjną, można zdobyć po uzbieraniu 15 naklejek. Są one też dostępne w sprzedaży w cenie regularnej 14,99 zł.

Chleb Henio hitem Gangu Mocniaków

Spośród 11 bohaterów Gangu Mocniaków największą popularnością wśród klientów cieszy się Chleb Henio, który zepchnął z podium utrzymującego się od wielu tygodni na pierwszym miejscu Krzysia (Krem). Tuż za nim plasuje się Dynia Dorotka i Oranżada Ola, czwartą pozycję zajmuje Awokado Adaś.

