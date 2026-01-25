Biedronka umożliwia wsparcie 34. Finału WOŚP 25 stycznia, oferując możliwość przekazywania darowizn przy kasach (tradycyjnych i samoobsługowych) oraz do puszek.

W sklepach Biedronka dostępne są licencjonowane produkty WOŚP (rękawiczki, czapki, kubki termiczne) w cenach od 9,99 zł, z których cały przychód (po odliczeniu VAT) zasili cel zbiórki.

Dotychczasowa współpraca Biedronki z WOŚP zaowocowała wsparciem w wysokości blisko 27 milionów złotych, co podkreśla siłę wspólnego pomagania.

Biedronka organizuje również charytatywne aukcje na Allegro, w tym bilety Gold na mecz Polska-Albania z autografami oraz "mystery box" z produktami Biedronka Home.

34. finał WOŚP i Biedronka: jak pomóc podczas zakupów

W niedzielę 25 stycznia sklepy sieci Biedronka będą otwarte do godziny 22:00 lub dłużej. Podczas wizyty można wesprzeć 34. finał WOŚP na kilka sposobów – zarówno gotówką, jak i bezgotówkowo.

Klienci mogą przekazywać darowizny przy kasach tradycyjnych, wrzucać datki do puszek WOŚP, a także wspierać zbiórkę przy kasach samoobsługowych.

Produkty WOŚP w biedronce: linia licencjonowana i ceny

Z myślą o osobach, które chcą połączyć pomaganie z zakupem praktycznych rzeczy, przygotowano także specjalną linię licencjonowanych produktów WOŚP dostępnych wyłącznie w Biedronce. Od stycznia w sklepach można znaleźć trzy charakterystyczne artykuły, które świetnie sprawdzą się zimą.

Wśród nich są rękawiczki za 9,99 zł, a także kultowa czapka dla dzieci i dorosłych w cenie 14,99 zł. W ofercie pojawił się również kubek termiczny za 29,99 zł w dwóch wariantach: klasycznym 450 ml oraz większym 850 ml ze słomką. Co ważne, całkowity przychód ze sprzedaży (po odliczeniu VAT) ma wesprzeć cel zbiórki 34. finału WOŚP.

Dodatkową zachętą jest promocja 2+2, dzięki której akcesoria mogą kupić zarówno klienci, jak i wolontariusze.

Biedronka i WOŚP: 27 milionów wsparcia i wspólne granie dalej

Współpraca między Biedronką a WOŚP trwa od lat i przynosi konkretne efekty. Jak podkreślają przedstawiciele sieci, klienci regularnie pokazują, że pomaganie może być naturalną częścią codziennych wyborów.

Aukcje charytatywne Biedronki: bilety i mystery box

Oprócz zbiórek w sklepach oraz sprzedaży licencjonowanych gadżetów, Biedronka uruchomiła też dwie charytatywne aukcje dostępne na Allegro.

Jedną z nich są dwa bilety Gold na mecz Polska – Albania w eliminacjach do Mistrzostw Świata 2026. W pakiecie znajduje się również koszulka reprezentacji Polski oraz piłka z autografami wszystkich zawodników, a zwycięzca licytacji ma obejrzeć spotkanie w strefie Gold z cateringiem i nielimitowanym Open Barem.

Druga aukcja to specjalna paczka-niespodzianka z bestsellerami sklepu internetowego Biedronka Home. To mystery box pełen praktycznych produktów, w którym znajdzie się także wyjątkowy przedmiot niedostępny już w regularnej sprzedaży – dzięki temu całość zyskuje dodatkowy element zaskoczenia i unikalności.

PTNW Balcerowicz