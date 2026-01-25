WOŚP - gigantyczne kwoty

W niedzielę 25 stycznia 2026 roku w całej Polsce odbędzie już 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tegorocznej zbiórce pieniędzy na diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów weźmie udział aż 1681 sztabów w Polsce i na świecie oraz 120 tys. wolontariuszy. Na przestrzeni lat forma tej popularnej zbiórki zmieniała się. Na początku była to spontaniczna zbiórka pieniędzy w formie kwesty zakończona koncertem rockowym i licytacją złotych serduszek. W dużych miastach było huczniej, a mniejszych skromniej, ale z roku na rok coraz więcej gmin i powiatów włączało się do akcji. W końcu finał przybrał formę ogólnopolskiej akcji zbiórki pieniędzy wzbogaconej rozmaitymi pokazami artystycznymi, zawodowymi, koncertami, występami rozmaitych grup lokalnych, koncertami i światełkiem do nieba. Do gry przyłączali się celebryci, sportowcy, wielkie firmy. W ostatnich latach zbiórka rozwinęła się w sieci.

Internetowe aukcje

Już na wiele przed finałem można licytować w niej rozmaite przedmioty i atrakcje. Każdy finał poświęcony jest innemu celowi. Pierwszy był zbiórką pieniędzy na kardiologię dziecięcą - stąd serduszko. W kolejnych latach zbierano m.in. na neonatologię, ofiary wypadków komunikacyjnych, diabetologię, onkologię, okulistykę, laryngologię oraz geriatrię. Już chyba nie ma szpitala w Polsce, w którym nie byłoby sprzętu z czerwonym serduszkiem. To ogromne wsparcie dla polskiego lecznictwa i szpitalnictwa. W ciągu 33 lat działalności Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy pod wodzą Jurka Owsiaka zebrała łącznie ponad 2,6 miliarda złotych na wsparcie polskiej służby zdrowia. Ile dokładnie w każdym z finałów można zobaczyć w galerii.

34. finał WOŚP

Część wydarzeń dotyczących 34. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy rozpocznie się już w sobotę. To m.in. bieg „Policz się z cukrzycą”. W sobotę od godz. 12.00 na błoniach PGE Stadionu Narodowego w Warszawie ruszy miasteczko WOŚP. Na miejscu będzie można napić się gorącej herbaty, a także odbyć praktyczne ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy. Zaplanowane są także występy popularnych artystów. Na scenie zagrają m.in, Myslovitz, LemON, Dżem czy Happysad. Sam finał będzie miał miejsce w niedzielę o godzinie 20.00. Wielką zbiórkę zamknie Światełko do Nieba, czyli pokaz świateł i laserów, mający na celu wysłanie „pozytywnej energii” w stronę „Dobrych Aniołów” oraz podziękowanie za wsparcie akcji.

