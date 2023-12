Biedronki czynne dłużej przed Świętami. Do której zrobisz zakupy?

Polska to piernikowa potęga! Masowo sprzedajemy je Niemcom

Z myślą o potrzebach Biedronka wydłuża godziny otwarcia przed świętami – ponad 3,1 tys. placówek będzie otwartych w sobotę co najmniej do godziny 23.00, aby zapewnić wygodne i szybkie zakupy, bez stresu oraz kolejek.

Mega promocje przed świętami w Biedronce

Do soboty 23.12 w promocyjnej cenie możemy kupić kupić m.in. wszystkie paczkowane wędliny Kraina Wędlin Select (drugi tańszy produkt 60 proc. taniej z kartą MB lub aplikacją), szynkę klasyczną w cenie 1,99 zł za 100 g, boczek wędzony za 1,79 zł za 100 g. W supercenach dostępne do soboty będą także olej rzepakowy i słonecznikowy – przy zakupie dwóch, drugi tańszy produkty klienci otrzymają za 1 zł, filety śledziowe a’la Matjas za 1,19 zł za 100 g, a także uszka z kapustą i grzybami, sałatka warzywna z jajkiem i świąteczny makowiec. Wśród produktów objętych promocjami znalazło się też m.in. masło Mleczna Dolina za 2,75 zł przy zakupie dwóch przez aplikację Biedronka.

Nowe sklepy Biedronki

W tygodniu poprzedzającym święta Bożego Narodzenia, Biedronka otwiera dla klientów kolejne 20 placówek, z których aż 17 to zupełnie nowe sklepy, a 3 – odnowione z myślą o wygodzie klientów. Jeśli do tego dodamy 14 sklepów otwartych w ubiegłym tygodniu, daje to bilans ponad 30 placówek, oddanych dla klientów podczas dwóch przedświątecznych tygodni.

Wszystkie nowe i wyremontowane placówki to sklepy zgodne z najnowszym standardem 3.0. Z myślą o środowisku, zastosowano w nich m.in. oświetlenie LED, penele słoneczne, czy zamykane regały chłodnicze wykorzystujące gaz CO2, a salę sprzedaży podzielono na specjalnie wydzielone strefy z pieczywem, owocami i warzywami czy kosmetykami, co umożliwi klientom wygodne i szybkie zakupy.

Lista otwartych sklepów sieci Biedronka w tygodniu przedświątecznym:

* Jawornik 955

* Liniewo, ul. Łąkowa 35

* Mochowo, ul. Płocka 3

* Koszalin, ul. Szczecińska 57F

* Lublin, ul. Woronieckiego 12 (sklep po remoncie)

* Kraszewice, ul. Wieluńska 57

* Piastów, ul. Warszawska 3B

* Warszawa, ul. Szwedzka 43 (sklep po remoncie)

* Suwałki, ul. Wyszyńskiego 4

* Chełm, ul. Lwowska 105

* Radzionków, ul. Nałkowskiej 2/5

* Przeworsk, ul. Otwarta 17

* Szczecin, ul. Policka 9

* Łubianka, ul. Toruńska 75

* Stalowa Wola, ul. Jana Pawła II 3 (sklep po remoncie)

* Goszczanów, ul. Błaszkowska 20A

* Błaszki, Lubanów 12

* Warszawa, Al. Krakowska 291

* Raków, ul. Łagowska 28

* Bońki, ul. Wyszogrodzka 29a.

