Biedronkowe oszczędzanie. Każdego dnia nowe promocje!

Nowa akcja promocyjna w Biedronce

Nowy rok sieć Biedronka zaczyna od „Biedronkowych Oszczędności” – nowej platformy komunikacyjnej. Za jej pośrednictwem będą oferowane klientom najniższe ceny i najbardziej atrakcyjne promocje - od warzyw i owoców, świeżych mięs i wędlin, po nabiał, słodycze czy środki czystości i kosmetyki. Dzięki konsekwentnie realizowanej strategii oferowania klientom Biedronki produktów najwyższej jakości w możliwie jak najniższych cenach, w 2022 roku klienci sieci zaoszczędzili aż ponad 7,5 mld zł.

List promocyjny do skrzynek pocztowych

W styczniu klienci Biedronki znaleźli w skrzynkach pocztowych specjalną kartkę z życzeniami noworocznymi, zawierającą również kody promocyjne. To element najnowszej kampanii sieci, która zastępuje dotychczasowy „Ale tydzień”. Trwająca do 14.01.2023 promocja „Zacznij rok z Biedronką – Biedronkowe Oszczędności” umożliwia klientom, po zeskanowaniu kodów kreskowych z kartki z życzeniami noworocznymi, zakup konkretnych produktów w atrakcyjnych cenach, np. papieru toaletowego Queen Rumiankowy, 8 rolek w cenie 5,99 zł, czy orzechów nerkowca BakaD’Or, 155 g w cenie 5,99 zł. Dodatkowo na kartce noworocznej znalazły się też promocje niespodzianki. Do końca stycznia, po zeskanowaniu kodu kreskowego w danym okresie – przy zakupach z kartą Moja Biedronka lub aplikacją klient otrzyma voucher, na którym będzie wskazana kolejna oferta promocyjna na zakup produktu lub produktów – drukowany wraz z paragonem za dokonane właśnie zakupy. Voucher będzie można zrealizować w ciągu dwóch dni handlowych od dnia jego otrzymania.

Promocje w Biedronce - co kupimy taniej?

W ramach "Biedronkowych Oszczędności", dodatkowo w tym tygodniu promocją zostały objęte m.in. następujące produkty – we wtorek (10.01) olej rzepakowy, a w środę (11.01) ręczniki papierowe. W przypadku każdego z tych produktów, przy zakupach za min. 99 zł oraz dodatkowo produktu objętego promocją w danym dniu z kartą Moja Biedronka lub aplikacją, klient otrzymuje voucher o wartości 100 proc. produktu objętego promocją na kolejne zakupy. Do soboty (14.01) w okazyjnej cenie będzie można też kupić Masło Extra Mleczna Dolina w cenie 5,49 zł, przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka lub aplikacją.

