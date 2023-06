W okresie wakacyjnym Koleje Mazowieckie wprowadzają ofertę "Bilet Turysty" - informuje PAP. Z oferty będzie można z skorzystać od 1 lipca do 31 sierpnia. Bilet będzie w sprzedaży już od poniedziałku 26 czerwca. I będzie kosztował 75 zł.

Bilet Turysty jest biletem sieciowym imiennym, ma 10-dniowy termin ważności, licząc od daty wydania lub daty wskazanej przez podróżnego. Bilet uprawnia do dowolnej liczby przejazdów pociągami KM w ciągu trzech wybranych z 10 dni. Jednak nie w każdym pociągu jest honorowany. Biletu nie można wykorzystać w wakacyjnych połączeniach pociągów: „Słonecznego” i „Słonecznego – BIS”.

Podczas zakupu podróżnemu wydawany jest karnet, na którym należy dokonać legalizacji rozpoczęcia podróży każdego z trzech dni, czyli inaczej mówiąc skasować bilet.

Bilet turystyczny uprawnia również do zniżek u partnerów akcji "Koleją do Kultury", a także akcji "Koleją do Natury".

Ważna informacja dla osób korzystających z połączeń lotniczy w Modlinie: Bilet Turysty można również korzystać z przejazdów autobusami lotniskowymi KM ze stacji PKP Modlin do Portu Lotniczego Warszawa – Modlin (lub odwrotnie).

