Na poczcie kupisz bilety FlixBusa. Nowa usługa jest już dostępna w placówkach Poczty Polskiej

Bilety Flixbusa na Poczcie Polskiej. Jak działa system rezerwacji?

Rezerwacji przejazdów FlixBusem można dokonać w wyznaczonych placówkach pocztowych. Wykaz placówek, w których oferowana jest sprzedaż biletów, dostępny jest na stronie internetowej przewoźnika. Po podejściu do okienka oznaczonego logo FlixBusa klient określa cel podróży, datę oraz inne istotne dla niego szczegóły podróży (informacje dotyczące bagażu, liczby pasażerów, preferowanego miejsca itp.), które pracownik obsługi klienta wprowadza do systemu rezerwacji FlixBusa. Wyniki wyszukiwania przekazywane są klientowi wraz z ceną rezerwacji. Po wybraniu przejazdu dokonywana jest w systemie rezerwacja podróży. Płatności można dokonać gotówkowo lub bezgotówkowo - w zależności od preferencji klienta. Po opłaceniu rezerwacji jej potwierdzenie jest automatycznie wysyłane na adres e-mail klienta, na życzenie może też zostać wydrukowane.

- Wprowadzenie do naszej oferty biletów popularnego przewoźnika to element realizacji ogłoszonego w sierpniu br. Planu Transformacji. Zakłada on przekształcenie spółki w nowoczesną firmę kuriersko-detaliczno-cyfrową. Jednym z elementów tej zmiany jest zmodernizowanie sieci sprzedaży poprzez wprowadzenie atrakcyjnych dla klienta usług – mówi Sebastian Mikosz, prezes Poczty Polskiej.

- Współpraca z Pocztą Polską wynika z naszego przekonania, że mobilność powinna być dostępna dla każdego. Dzięki tej współpracy osoby, które wolą bezpośredni kontakt podczas zakupu, mogą w prosty sposób nabyć bilety w swojej lokalnej placówce pocztowej. Rozbudowana sieć placówek Poczty Polskiej, obejmująca wiele mniejszych miejscowości, umożliwia wygodny dostęp do naszych usług, co jest szczególnie istotne dla osób starszych lub tych, które nie korzystają z internetu. Łączymy nowoczesne podejście do transportu z doświadczeniem i zaufaniem, jakie od lat buduje Poczta Polska – mówi Michał Leman, dyrektor zarządzający FlixBusa w Europie Wschodniej.

FlixBus od 2017 roku intensywnie rozwija swoją siatkę połączeń w Polsce i Europie. Obecnie z Polski pasażerowie mogą bezpośrednio dojechać do ponad 400 destynacji w Polsce i 22 krajach europejskich. FlixBus wyróżnia się nowoczesną flotą autobusową wyposażoną w wygodne fotele, większą przestrzeń na nogi, toalety, bezpłatne Wi-Fi i gniazdka elektryczne. Dodatkowo w cenę biletu, oprócz bagażu podręcznego wliczony jest większy bagaż rejestrowany (do 20 kg).

Poczta Polska w ostatnich tygodniach rozpoczęła proces zmiany standardu placówek. Obecnie, w 30 wybranych lokalizacjach, prowadzone są pilotaże tego programu. Realizujemy zapowiedzianą obietnicę likwidacji tak zwanego „bazarku” nie tylko poprzez wycofanie niektórych produktów, ale i wprowadzanie nowych, dostosowanych do lokalnych potrzeb. Umożliwienie rezerwacji biletów FlixBusa w naszej sieci to ukłon w kierunku młodych, mobilnych klientów, którzy przy okazji wizyty na Poczcie mogą nabyć taki bilet, ale też tych, którzy nie mając możliwości skorzystania z Internetu, zdecydują się dokonać zakupu bezpośrednio w punkcie – dodaje Sebastian Mikosz.

Podjęcie współpracy wpisuje się w plany stworzenia z Poczty Polskiej Centrum Obsługi Obywatela, czyli miejsca, gdzie poza skorzystaniem z tradycyjnych usług pocztowych będzie można odebrać paszport, kupić książkę oraz np. bilety komunikacyjne skorzystać z atrakcyjnej oferty usługowo-handlowej.