Leki bez recepty i tekstylia kupisz na Poczcie. Eksperyment w cieniu zwolnień

Poczta Polska ma nowe produkty

"Pracujemy nad zmianą asortymentu w palcówkach Poczty Polskiej. W tej chwili pilotaż jest realizowany w 20 placówkach, ale niebawem obejmie 30. Obserwujemy go pod kątem rentowności i wyników sprzedaży, w podziale na regiony" - powiedział Sebastian Mikosz prezes Poczty Polskiej w rozmowie z Polską Agencją Prasową. I podkreślił, że na obszarach wiejskich szeroki asortyment Poczty spotyka się z dużo większą przychylnością. "Jest efektem konkretnego, wynikającego z przyczyn praktycznych zapotrzebowania, bo do najbliższego sklepu czy galerii handlowej jest po prostu daleko". Jak zaznaczył, stąd w ofercie Poczta ma np. galanterię, ręczniki i inne tekstylia, ale także artykuły papiernicze. "Może to i wywołuje uśmiech w dużym mieście, ale w mniejszych ośrodkach stanowi ogromne ułatwienie w codziennym funkcjonowaniu mieszkańców i co więcej – przynosi spółce konkretne zyski. To również bierzemy pod uwagę w naszym pilotażu" - powiedział Mikosz. Dodał, że połączony z analizą pilotaż potrwa co najmniej do końca roku. "Wprowadziliśmy do sprzedaży m.in. leki bez recepty. Przyglądamy się także gadżetom i książkom" - wyjaśnił.

Pomysły na rozwój Poczty Polskiej

Mikosz poinformował, że zarząd pracuje nad strategią Banku Pocztowego. "Powinna być gotowa i przyjęta formalnie w pierwszym kwartale przyszłego roku" - zapowiedział. Bank Pocztowy, należący do Grupy Poczty Polskiej, ma 4,7 tys. placówek. Prezes spółki przyznał, że widzi potencjał współpracy z innymi spółkami Skarbu Państwa np. z Orlenem. "Ale to nie ja ostatecznie decyduję" - zastrzegł.

Odrębnym, ważnym z jego punktu widzenia tematem, jest wykorzystanie potencjału placówek Poczty Polskiej. Mikosz podkreślił, że nie ma planu ich sprzedaży, ale szuka rozszerzenia możliwości bardziej efektywnego i dochodowego ich wykorzystania. "Myślimy przede wszystkim o placówkach położonych w atrakcyjnych lokalizacjach, często w centrach dużych miast. To ogromny zasób, który trzeba wykorzystać w porozumieniu z innymi podmiotami. Chcemy, by były dla Poczty źródłem dodatkowych przychodów i jednocześnie spełniały funkcje najlepsze i najbardziej pożądane z punktu widzenia lokalnych społeczności.

Poczta Polska to spółka Skarbu Państwa, największy operator pocztowy na rynku krajowym. Zatrudnia ok. 62 tys. pracowników, a jej sieć to 7,6 tys. placówek, filii i agencji pocztowych w całym kraju.