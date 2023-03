PKP Intercity zaskakuje! Bilety na pociąg kupisz w sklepie lub na stacji benzynowej

Bilety na pociąg dostępne w sklepie

PKP Intercity chce sprzedawać bilety na stacjach benzynowych, w kioskach i sklepach? Okazuje się, że spółka PKP Intercity wpadła na taki pomysł. Jak podaje PAP, nowy model sprzedaży agencyjnej skierowany jest m.in. do sieci kiosków lub saloników prasowych, sieci sklepów spożywczych, sieci stacji paliw, sieci dystrybuujących usługi hotelowe lub bilety na eventy czy usługi transportowe - z wyłączeniem kolejowych kas biletowych, czyli wszystkich firm zainteresowanych sprzedażą usług dodatkowych w postaci biletów na pociągi PKP Intercity oraz spełniających określone wymagania.

"Dla potencjalnych partnerów to szansa na sprzedaż biletów przewoźnika, którego popularność stale rośnie, na jasnych i atrakcyjnych zasadach. Nasza dotychczasowa współpraca z partnerami w ramach ujednoliconych warunków handlowych i rozwój zdalnych kanałów sprzedaży pokazuje, że podróżni bardzo chętnie korzystają z nowych możliwości zakupu biletów PKP Intercity" – mówi Tomasz Gontarz z zarządu PKP Intercity, cytowany przez PAP.

Tu kupisz bilety na pociąg

Od kilku miesięcy bilety PKP Intercity są dostępne na platformach KOLEO, mPay, e-podróżnik.pl oraz SkyCash. Do końca lutego poprzez te kanały sprzedano 1,8 mln biletów przewoźnika - przypomniało PKP Intercity.

Nowa formuła agencyjna sprzedaży biletów skierowana jest do firm z własną lub partnerską siecią dystrybucji towarów czy usług, które mają co najmniej 50 punktów stacjonarnych i mogą się wykazać doświadczeniem w sprzedaży usług podmiotów zewnętrznych. PKP Intercity przypomniało, że rozszerzanie sieci sprzedaży to część strategii rozwoju, a projekt nowego modelu sprzedaży agencyjnej o partnerów stacjonarnych stanowi wyjście naprzeciw oczekiwaniom osób, które nie chcą korzystać z kanałów zdalnych lub mają do nich ograniczony dostęp..

