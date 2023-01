Wysokie ceny biletów

"Ponownie będziemy przeprowadzać przetarg i liczymy na to, że zgłoszą się oferenci, będzie konkurencja pomiędzy nimi i zaoferują maszyny vendingowe w odpowiedniej cenie, cenie która jest dla nas do przyjęcia. Liczę na to, że postępowanie rozstrzygnie się w tym roku, podpiszemy umowę w tym roku" - powiedział Gontarz.

Wyjaśnił, że wcześniejsze postpowanie zostało unieważnione, ponieważ zgłosiła się jedna firma z ofertą zdecydowanie przekraczającą wartość kosztorysową, która posłużyła do przygotowania postępowania, dlatego spółka nie mogła tej oferty przyjąć. Chodzi o dostawę automatów vendingowych do 50 wagonów osobowych typu COMBO i do 14 pociągów EZT ED74.

W niedzielę minister infrastruktury Andrzej Adamczyk powiedział w rozmowie z PAP, że w tym roku PKP Intercity otrzyma łącznie niemal 1,9 mld zł wsparcia do pasażerskich przewozów kolejowych. "To spowodowało, że podwyżka biletów nie wynosi 53 proc., a 11,8 proc. w pociągach, gdzie przejazd jest dotowany, czyli w TLK/IC. Z kolei pociągi komercyjne mają zwyżkę cen biletów na poziomie inflacji" - podkreślił szef resortu infrastruktury. Na początku stycznia spółka PKP Intercity poinformowała, że od 11 stycznia zaczyna obowiązywać nowy cennik biletów.

Ceny bazowe biletów jednorazowych w pociągach Pendolino wzrosną średnio o 17,8 proc., w pociągach EIC o 17,4 proc., a w pociągach TLK/IC średnio o 11,8 proc. Zapowiedzianą podwyżkę cen biletów uzasadniono wzrostem cen prądu.

