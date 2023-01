Dopłata prawie 4000 zł do paliwa ciekłego na ogrzewanie domu. Jak dostać pieniądze?

Kolejowe nonsensy

Bilet na pociąg PKP Intercity z Rybnika do czeskiego Bohumina kosztuje dokładnie 94 złote 33 grosze. Za przejazd w drugą stronę trzeba zapłacić 125 koron czeskich: to niespełna 25 złotych -podaje radio, o co zapytali dziennikarze tej stacji, PKP Intercity.

Portal RMF24 cytuje Agnieszkę Urbańską z biura prasowego PKP Intercity, która twierdzi, że różnica w cenie biletu wynika z tego, że każdy przewoźnik ma swój system sprzedaży biletów. Można wejść zarówno w jeden, jak i drugi system internetowy, sprawdzając oferty.

Na pytanie to, dlaczego polskie bilety na ten sam pociąg są droższe niż w Czechach, dziennikarz został odesłany do komunikatu o wysokich cenach prądu i do rzecznika PKP Intercity, który z urlopu wróci za ponad dwa tygodnie - w lutym.

Do tego czasu tańszych biletów w Polsce można szukać jeszcze w ofertach promocyjnych. Tu trzeba jednak liczyć na szczęście i kupować bilety z wyprzedzeniem. Można też sprawdzać czeskie strony internetowe i tam szukać okazji.

Jak informuje RMF24, Agnieszka Serbeńska z PKP Intercity dodaje, że jest przewoźnikiem dalekobieżnym. To nie jest oferta dla przejazdów lokalnych, regionalnych- stwierdziła.

Według portalu RMF24, lokalnego połączenia na odcinku Rybnik-Bohumin nie ma jednak od prawie 2 lat. Wtedy pociągi zniknęły z powodu pandemii, a potem nie wróciły, bo zmieniły się przepisy. Tabor kolejowy musi spełnić dodatkowe warunki. To kosztowałoby półtora miliona złotych - tłumaczy Maciej Zaremba z Kolei Śląskich.

Prezes PKP Intercity twierdził, że nie będzie podwyżek

Podczas Forum w Karpaczu, we wrześniu ub.r. Super Biznes zapytał wprost czy w związku z rosnącymi cenami energii należy spodziewać się cięć w siatce połączeń i wzrostu cen biletów. Wtedy prezes Chraniuk odpowiedział, że wręcz odwrotnie, szykowane są promocje, tak aby przyciągnąć jeszcze więcej pasażerów. Po 4 miesiącach jak widać nie udało się.

