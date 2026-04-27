500 zł za odwołanie od matury! Maturzyści płacą krocie, aby poznać prawdę

Dariusz Brzostek
PAP
2026-04-27 10:17

Matura za słaba? Zapłać 500 zł i walcz o dodatkowe punkty. Nowy biznes kwitnie, a uczniowie płacą jak za prawnika. Coraz więcej maturzystów sięga do portfela, bo gra toczy się o ich przyszłość

i

Autor: PIOTR GRZYBOWSKI/SUPER EXPRESS

Maturalny biznes kwitnie w najlepsze

Już po majówce rusza maturalny maraton. Wyniki pojawią się 8 lipca i to właśnie wtedy zacznie się prawdziwy wyścig z czasem. Kto chce poprawić swój wynik, musi działać błyskawicznie. Najpierw wgląd do pracy, potem tylko dwa dni na złożenie wniosku o ponowne sprawdzenie. A później tylko stres, nerwy i czekanie.

I tu wchodzą „specjaliści od odwołań”. Za odpowiednio napisane pismo trzeba zapłacić nawet kilkaset złotych. Dlaczego? Bo – jak mówią – trzeba znać kryteria oceniania i wiedzieć, jak przekonać egzaminatorów. 

Dla tych osób to przepustka na studia

I coraz więcej uczniów decyduje się na „profesjonalną pomoc”, żeby zawalczyć o dodatkowe punkty - ustaliła Gazeta Wyborcza. Stawką często jest ich przyszłość na wymarzonych studiach.

Liczby robią wrażenie. W zeszłym roku aż ponad 80 tysięcy uczniów zajrzało do swoich prac, a niemal 5,5 tysiąca wyników zostało poprawionych. 

Coraz więcej osób chce płacić za odwołania

W tym roku może być jeszcze goręcej. Do matury przystępuje tzw. „półtora rocznika”, więc chętnych do odwołań będzie znacznie więcej. A rynek usług rośnie jak na drożdżach.

Szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Robert Zakrzewski, uspokaja: to nie błąd systemu. Ale egzaminatorzy mówią wprost, że pracy jest za dużo, a ludzi za mało.

"Jak sprawdza się setki prac, łatwo o pomyłkę" – przyznaje doświadczony egzaminator Artur Szymanek.

Polecany artykuł:

Polityczna gra w sprawie podatków czy zapowiedź bez pokrycia? Ekonomista wyjaśn…
PTNW - Modzelewski
Super Biznes SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MATURA
matura 2026
OPŁATY
ODWOŁANIE