W kawiarni ojca Rydzyka w Toruniu ceny zaskakująco stabilne: pełny obiad kosztuje zaledwie 40 zł, a kawa od 9 zł, pomimo ogólnych podwyżek na rynku.

Tymczasem fundacja Lux Veritatis, prowadząca lokal, odnotowała ponad 5 mln zł straty i mierzy się z pozwem na 210 mln zł.

Sprawdź, jak cennik pozostaje niezmienny i czy tak atrakcyjne stawki przetrwają w obliczu tak poważnych problemów finansowych fundacji.

Rosną koszty pracy, energii i prowadzenia działalności, a podwyżki w gastronomii od dawna nikogo już nie dziwią. W Toruniu jest jednak miejsce, w którym cennik okazuje się wyjątkowo odporny na zmiany. Chodzi o kawiarnię położoną niedaleko sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II oraz kampusu Akademii Kultury Społecznej i Medialnej. Lokal należy do fundacji Lux Veritatis kierowanej przez Tadeusza Rydzyka.

Jak sprawdził „Fakt”, podczas ostatniej wizyty reporterów w menu znalazł się barszcz ukraiński za 10 zł. Do zupy można było dokupić pieczywo za 2 zł. Za drugie danie – smażoną rybę z ziemniakami i surówką – trzeba było zapłacić 30 zł. Pełny obiad składający się z zupy i drugiego dania kosztował więc 40 zł, a z pieczywem 42 zł.

Co istotne, reporterzy wskazują, że identyczną cenę drugiego dania zastali podczas wcześniejszej wizyty w kwietniu. Mimo upływu kilku miesięcy cennik nie został więc podniesiony.

Kawa, ciasto i toruńskie pierniki. Cennik może zaskoczyć

Oferta nie kończy się na daniach obiadowych. Kawiarnia jest odwiedzana m.in. przez pielgrzymów przyjeżdżających do sanktuarium oraz studentów pobliskiej uczelni. Na miejscu można kupić również desery, napoje i kojarzące się z Toruniem wyroby piernikowe.

Za porcję ciasta trzeba zapłacić 7–8 zł, a ceny wyrobów piernikowych mieszczą się w przedziale 6–14 zł. Herbata kosztuje 7 zł, natomiast kawa – w zależności od rodzaju – od 9 do 13 zł. Jak podaje „Fakt”, również w przypadku tych produktów stawki pozostały na poziomie z poprzedniej wizyty.

Cennik zwraca uwagę szczególnie w zestawieniu z najnowszymi wynikami finansowymi fundacji prowadzącej lokal.

Lux Veritatis pod kreską. Ponad 5 mln zł straty

Fundacja Lux Veritatis, na której czele stoi ojciec Rydzyk, ma za sobą znacznie słabszy finansowo rok. Ze sprawozdania za 2025 r., które trafiło do państwowych rejestrów w lipcu, wynika, że strata przekroczyła 5 mln zł. To wyraźna zmiana w porównaniu z poprzednim rokiem. W 2024 r. fundacja wypracowała bowiem ponad 3,67 mln zł zysku. W 2023 r. również znalazła się pod kreską.

Nie oznacza to jednak, że sama kawiarnia przynosi straty. Dostępne dane dotyczą wyników całej fundacji Lux Veritatis, dlatego nie można na ich podstawie określić rentowności konkretnego lokalu. Można natomiast stwierdzić, że mimo pogorszenia sytuacji finansowej fundacji klienci kawiarni nie zobaczyli w ostatnich miesiącach wyższych cen.

210 mln zł w tle. Spór o muzeum w Toruniu

Sytuacja finansowa Lux Veritatis to tylko część problemów, z którymi mierzy się fundacja związana z Tadeuszem Rydzykiem. Pod koniec 2025 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego skierowało do sądu pozew dotyczący finansowania Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu. Resort domaga się unieważnienia umów zawartych z fundacją i zwrotu 210 mln zł wraz z odsetkami. Sprawa pozostaje przedmiotem postępowania, dlatego nie można przesądzać, że Lux Veritatis będzie musiała tę kwotę zapłacić. Na razie odwiedzający toruński kompleks zmianę mogą zauważyć przede wszystkim w finansowych sprawozdaniach fundacji, a nie w menu kawiarni.

Marcin Kulasek, minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego [IMPACT 2026]