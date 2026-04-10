Rachunki grozy w "osiedlu Rydzyka": Rodzina płaci prawie 1000 zł za 48 m kw.!

Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
Marta Kowalska
2026-04-10 10:53

Rodzina z Rubinkowa w Toruniu płaci prawie tysiąc złotych miesięcznie za 48-metrowe mieszkanie w starym bloku. Do tego dochodzą prąd, gaz i kablówka. Tuż przed Wielkanocą w skrzynce wylądowało kolejne pismo – tym razem drożeją woda i ścieki.

Autor: Marta Łazarska ESKA | Wikpedia/ Canva.com Zdjęcie przedstawia kolaż. W tle widoczny jest blok mieszkalny na osiedlu Rubinkowo, z dużym napisem "RUBINKOWO" na ścianie. Na pierwszym planie, w okręgu, znajduje się portret Ojca Tadeusza Rydzyka w zielonym ornatem, przemawiającego do mikrofonu.
  • Rachunki za mieszkanie na toruńskim Rubinkowie przekraczają już 945 zł miesięcznie za małe lokum.
  • Od 1 maja 2026 r. mieszkańcy zapłacą więcej za wodę i ścieki – nowa taryfa wchodzi w życie na rok.
  • Osiedle ogrzewa Geotermia Toruń powiązana z Fundacją Lux Veritatis ojca Tadeusza Rydzyka.
  • Lokatorzy obawiają się dodatkowych dopłat za centralne ogrzewanie po wyjątkowo mroźnej zimie.

Rubinkowo – osiedle Rydzyka i rosnące koszty życia

Rubinkowo to jedno z największych toruńskich osiedli. Na Rubinkowie mieszkają przede wszystkim seniorzy oraz rodziny z dziećmi. To typowe blokowisko z poprzedniej epoki. Osiedle zyskało ogólnopolską rozpoznawalność za sprawą ojca Tadeusza Rydzyka. Za dostarczanie ciepła na Rubinkowie odpowiada Geotermia Toruń. Spółkę kontroluje Fundacja Lux Veritatis, czyli podmiot powiązany z ojcem Tadeuszem Rydzykiem.

Temat rachunków wraca tu jak bumerang.

– Żyjemy w małych klitkach, a płacimy chore pieniądze – mówi dziennikowi "Fakt" jeden z lokatorów. – Co miesiąc boję się otworzyć pismo ze spółdzielni. Widzę kopertę w skrzynce i już jestem cały w nerwach – dodaje.

Nowa taryfa za wodę i ścieki w Toruniu od maja 2026

Tuż przed świętami wielkanocnymi mieszkańcy Rubinkowa otrzymali pismo od Spółdzielni Mieszkaniowej "Rubinkowo". Obok życzeń znalazła się informacja o nowych stawkach za wodę i odprowadzenie ścieków. Obowiązują od 1 kwietnia 2026 r. do 31 marca 2027 r.

Nowe stawki wyglądają następująco:

  • Woda: 5,01 zł za 1 m³
  • Ścieki: 7,58 zł za 1 m³
  • Łącznie: 12,59 zł brutto za 1 m³ (wcześniej 11,44 zł)

Opłata ryczałtowa za osobę: wzrost z 61,77 zł do 68 zł miesięcznie

Spółdzielnia poinformowała, że nowe stawki zostaną naliczane od 1 maja 2026 r.

Prawie tysiąc złotych za 48 metrów. "Nie wiem, z czego żyją starsi ludzie"

Lokator, który rozmawiał z "Faktem", mieszka z rodziną w trzypokojowym mieszkaniu o powierzchni 48 metrów kwadratowych. Ostatni rachunek od spółdzielni wyniósł 945 zł. Do tego dochodzą opłaty za prąd, gaz i kablówkę.

– Nie daję już rady, wyć mi się chce – przyznaje wprost. – Nie wiem, z czego żyją starsi ludzie po opłaceniu rachunków – pyta retorycznie.

Podwyżka wody i ścieków to kolejna zła wiadomość dla mieszkańców. Polacy od miesięcy zmagają się z rosnącymi kosztami utrzymania mieszkań. W górę idą opłaty za wywóz śmieci, energię i ciepło.

Dopłata za ogrzewanie może być bolesna

Najgorsze może być jeszcze przed lokatorami Rubinkowa. Zima 2025/2026 była wyjątkowo mroźna. To oznacza wysokie zużycie ciepła. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Rubinkowo" już wcześniej ostrzegała przed możliwymi dopłatami w rozliczeniu za ogrzewanie.

Rachunki za centralne ogrzewanie rozliczane są po sezonie. Jeśli zużycie ciepła przekroczyło zaliczkę, lokator otrzymuje dodatkową fakturę. Przy takiej zimie jak ta miniona – może ona być naprawdę wysoka.

– Niech ktoś to wszystko powstrzyma – apeluje mieszkaniec do rządzących. Takich głosów z polskich osiedli słychać coraz więcej

