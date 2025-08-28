Fundacje ojca Rydzyka zanotowały rekordowe wyniki w 2024 roku: Fundacja "Nasza Przyszłość" osiągnęła przychody 10,5 mln zł i zysk 4,1 mln zł, a Fundacja Lux Veritatis przychody ponad 51,6 mln zł i zysk 2,2 mln zł (po stracie 3,7 mln zł w 2023).

Główne źródła finansowania: "Nasza Przyszłość" czerpie głównie z 1,5% podatku (6,5 mln zł w 2024), darowizn i działalności gospodarczej, natomiast Lux Veritatis z darowizn (ponad 40,5 mln zł).

Zmiana polityki rządu: Nowy rząd zapowiedział wstrzymanie finansowania "imperium ojca Rydzyka", co już skutkowało wstrzymaniem dotacji na Muzeum "Pamięć i Tożsamość" (wcześniej blisko 220 mln zł od rządu PiS).

Trwające śledztwo: Prokuratura i CBA prowadzą śledztwo w sprawie dotacji na muzeum, a resort kultury domaga się zwrotu 210 mln zł lub nieruchomości od Fundacji Lux Veritatis

Jakie zyski miały fundacje ojca Rydzyka w 2024 roku?

Finansowa passa Tadeusza Rydzyka trwa w najlepsze, co potwierdzają dane ze sprawozdań finansowych, do których dotarła Wirtualna Polska. Fundacja "Nasza Przyszłość", posiadająca status organizacji pożytku publicznego, osiągnęła historyczne rezultaty. W sumie przychody "Naszej Przyszłości" w 2024 roku wyniosły 10,5 mln zł, a czysty zysk sięgnął 4,1 mln zł. Dla porównania, w 2023 roku przychody tej organizacji wynosiły 5,7 mln zł, a zysk "jedynie" 1,1 mln zł, co oznacza niemal czterokrotny wzrost rentowności w ciągu zaledwie roku - informuje Wirtualna Polska

Równie dobrze poradziła sobie sztandarowa fundacja redemptorysty. Jak ujawnił "Fakt", a co przytacza Wirtualna Polska, przychody Lux Veritatis w 2024 r. przekroczyły 51,6 mln zł, co pozwoliło wypracować zysk w wysokości 2,2 mln zł. To znacząca poprawa w stosunku do roku poprzedniego, kiedy fundacja zanotowała stratę na poziomie 3,7 mln zł.

Skąd pochodzą miliony? Struktura przychodów i niskie podatki

Analiza sprawozdania "Naszej Przyszłości" pokazuje, że głównym źródłem jej potęgi są darczyńcy. Jak wynika z najnowszego sprawozdania finansowego za 2024 rok, fundacja "Nasza Przyszłość" otrzymała 6,5 mln zł tytułem 1,5 proc. od podatników. Pozostałe wpływy to darowizny od osób fizycznych (561,8 tys. zł), działalność gospodarcza (963 tys. zł) oraz wpływy z majątku (1,5 mln zł). Co ciekawe, mimo milionowych przychodów, podatek dochodowy zapłacony przez fundację wyniósł zaledwie 1366 zł. W organizacji zatrudnionych było 38 osób na umowę o pracę oraz 108 na umowy cywilnoprawne.

Nowa władza a przyszłość imperium. Koniec państwowych dotacji?

Wysokie zyski fundacji stoją w kontraście do regularnych apeli o wsparcie, które ojciec Rydzyk kieruje do swoich odbiorców. "- Każdego miesiąca myślicie państwo o budżecie dla własnej rodziny, pomyślcie też o Radiu Maryja i TV Trwam" – mówił na antenie. Jednocześnie zmienił się stosunek państwa do jego przedsięwzięć. Po objęciu władzy przez Koalicję 15 października posłowie KO ujawnili, że w czasie rządów PiS organizacje związane z duchownym miały otrzymać ponad 380 mln zł. Największą dotacją było blisko 220 mln zł na budowę Muzeum "Pamięć i Tożsamość". Po wyborach strumień dotacji na budowę muzeum wstrzymano, a sprawą zajęły się prokuratura i CBA.

Super Express porozmawiał z Ojcem Rydzykiem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.