Sylwestrowe koncerty za pieniądze samorządów

Sylwestrowa noc przed nami. W tym roku aż na trzech kanałach będzie można oglądać sylwestrowe koncerty. Z walki o widzów nie rezygnuje TV Republika, która zaprasza na zabawę sylwestrową do Chełma. W TVP 2 obejrzymy transmisję z Katowic, a w Polsacie z Torunia. Organizacja takiej imprezy pochłania gigantyczne pieniądze. W finansowaniu uczestniczą samorządy. I przykładowo samorząd województwa lubelskiego przekaże TV Republika 1,2 mln zł. Swoje wsparcie w wysokości 880 tys. zł deklaruje także miasto Chełm. Imprezę sylwestrową w TVP2 wesprą łączną sumą 6 mln zł województwo śląskie i Górnośląsko-Zagłębiowska Aglomeracja. Zaś kosztami organizacji imprezy sylwestrowej w Toruniu po 1,35 mln zł dzielą się województwo kujawsko-pomorskie i miasto Toruń.

Tyle zarobią gwiazdy sylwestrowych koncertów

Sporą część sylwestrowych budżetów pochłaniają wynagrodzenia gwiazd. Jak wylicza serwis pudelek.pl w tym roku bank rozbija Thomas Anders zaproszony do Polsatu, który to ma dostać za swój występ 400 tys. zł. A w przypadku naszych rodzimych gwiazd najwięcej ma dostać Beata Kozidrak - mówi się o 250 tys. zł za występ w Toruniu. W Republice gwiazdy miały sobie zażądać po około 40-60 tys. zł. Tutaj na liście płac znajdziemy głownie gwiazdy disco polo np. zespół Weekend czy Bayer Full.

Natomiast publiczny nadawca, podobnie jak w ubiegłym roku, zrezygnował z artystów disco polo. Fani tego nurtu nie muszą jednak martwić się – ich ulubieńcy wystąpią na dwóch pozostałych imprezach. "Król" disco polo Zenek Martyniuk zaśpiewa w Polsacie swoje największe przeboje, a dodatkowo pojawi się razem z zespołem Łobuzy, wykonując hit "Mandacik". Jak ustalił pudelek.pl, dzięki temu występowi może wzbogacić się o 120 tys. złotych.

A jak wyglądają stawki gwiazd występujących w Telewizji Polskiej? Osoby związane z produkcją wydarzenia zdradziły, że ze względu na trudną sytuację finansową TVP kwoty za występy artystów owiane są tajemnicą. Jednak Pudelek donosi, że Maryla Rodowicz oraz Doda, mogą zarobić około 100 tysięcy złotych, co pokrywa się z wcześniejszymi wypowiedziami wykonawczyni hitu "Nie daj się".

