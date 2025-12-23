Hotele i restauracje toną w zaległościach. Święta i sylwester nie pomogły!

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
PAP
PAP
Marta Kowalska
2025-12-23 7:25

Hotele i restauracje zamykają 2025 rok z łącznym zadłużeniem sięgającym 470 mln zł – wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Mimo intensywnego sezonu świąteczno-karnawałowego rośnie liczba dłużników i zobowiązań, a problemy finansowe coraz częściej dotykają najmniejsze firmy z branży HoReCa.

Kelner podaje dwa talerze z jedzeniem: sałatką z zielonych liści, ogórka i czerwonej cebuli oraz bruschettą z pomidorami i ziołami. W tle, w okrągłej ramce, zbliżenie na drewnianą łyżkę z ziarnami pieprzu leżącą na kryształkach soli, co symbolizuje trudności branży HoReCa. Więcej o problemach hoteli i restauracji przeczytasz na portalu Super Biznes.

i

  • Zadłużenie branży HoReCa wzrosło o 91 mln zł w rok, osiągając średnio 30,8 tys. zł na firmę, co wskazuje na pogarszającą się płynność finansową pomimo świątecznego ożywienia.
  • Lokale gastronomiczne odpowiadają za blisko 70% całkowitego długu HoReCa, z przeciętnym zadłużeniem restauracji wynoszącym 29,5 tys. zł.
  • Mikroprzedsiębiorcy (JDG) stanowią 58% dłużników.
  • HoReCa to jeden z najbardziej ryzykownych sektorów w gospodarce, z ponad 37% firm mających podwyższone lub bardzo wysokie ryzyko opóźnień w płatnościach.

Zadłużenie HoReCa wyraźnie wyższe niż rok wcześniej

Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, że łączny dług branży HoReCa zwiększył się w ciągu roku o 91 mln zł. Średnie zadłużenie jednej firmy sięga obecnie 30,8 tys. zł, podczas gdy w 2024 r. było to 26,4 tys. zł. Wzrosła również liczba zobowiązań – o 22 proc. do niemal 109,9 tys., a w rejestrach pojawiło się dodatkowo 900 dłużników.

Autorzy raportu podkreślają, że końcówka roku tradycyjnie przynosi gastronomii wzmożony ruch związany ze świętami, sylwestrem i karnawałem. Nie wystarczyło to jednak, by zrównoważyć rosnące koszty prowadzenia działalności i poprawić płynność finansową firm.

Restauracje z największą częścią długu

Największy udział w zadłużeniu mają lokale gastronomiczne, które odpowiadają za blisko 70 proc. całej kwoty. Ich zobowiązania przekraczają 324,5 mln zł, a przeciętny dług jednej restauracji wynosi 29,5 tys. zł. Na kolejnych miejscach znalazły się hotele i obiekty noclegowe z zadłużeniem 74,3 mln zł oraz firmy cateringowe, które mają do oddania 70,3 mln zł.

Najmniejsze firmy coraz bardziej obciążone

Cytowana w raporcie Sandra Czerwińska, ekspertka Rzetelnej Firmy, zwraca uwagę, że problemy finansowe nie omijają mikroprzedsiębiorców. „Jednoosobowe działalności gospodarcze (JDG) stanowią 58 proc. wszystkich dłużników. Obecnie 8 tys. 869 z nich ma 254,3 mln zł zadłużenia, reszta – czyli 214,8 mln zł – widnieje na koncie spółek prawa handlowego.

Mazowsze liderem zadłużenia branży

Regionalnie największe zaległości mają firmy z województwa mazowieckiego, gdzie dług przekracza 115,5 mln zł. Kolejne miejsca zajmują Śląsk z kwotą blisko 50 mln zł oraz Dolny Śląsk, gdzie zadłużenie sięgnęło 48,8 mln zł. Najniższe zobowiązania notują przedsiębiorcy z województw świętokrzyskiego, podlaskiego i lubuskiego – od 6 do 9 mln zł.

HoReCa wśród najbardziej ryzykownych sektorów

Struktura wierzycieli pokazuje, że 282,5 mln zł to przeterminowane zobowiązania wobec banków, firm pożyczkowych, leasingowych, faktoringowych i funduszy sekurytyzacyjnych. Branża zalega także 65,6 mln zł dostawcom energii oraz 44 mln zł hurtowniom i firmom handlowym.

 Ponad 37 proc. firm ma podwyższone lub bardzo wysokie ryzyko opóźnień w płatnościach, a 13 proc. otrzymało najniższą możliwą ocenę. Za względnie stabilne finansowo można uznać 62,3 proc. przedsiębiorstw z tej branży.

PTNW Balcerowicz

