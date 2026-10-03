Koszt poboru każdych 100 zł podatku to zaledwie 50-70 groszy.

Średnie wynagrodzenie w KAS to ponad 11 tys. zł dla funkcjonariuszy i ponad 12,5 tys. zł brutto dla urzędników.

Krajowa Administracja Skarbowa zatrudnia ponad 61 tys. osób, a liczba ta jest stała mimo cyfryzacji.

Tylko 20% egzekucji prowadzonych przez KAS dotyczy podatków; reszta to zadania dla innych instytucji.

Do zadań KAS należy też m.in. zwalczanie przestępczości, egzekwowanie sankcji i kontrola graniczna.

Ile kosztuje pobór podatków?

Jak wyjaśnił w rozmowie z Polską Agencją Prasową szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda, utrzymanie całej machiny do zbierania danin jest zaskakująco tanie. To kluczowa informacja, biorąc pod uwagę gigantyczne kwoty, jakie co roku zasilają budżet państwa.

Łoboda wyjaśnił, że koszt poboru każdych 100 zł podatku wynosi zaledwie od 50 do 70 groszy, tak więc na zebranie każdej złotówki od podatnika państwo wydaje mniej niż jeden grosz. To pokazuje wydajność polskiego sytemu fiskalnego, przynajmniej pod kątem kosztów operacyjnych.

W 2025 roku wpływy budżetowe obsługiwane przez KAS wyniosły 731 mld zł. Rok wcześniej było to 663 mld zł. Te pieniądze, jak podkreśla Łoboda, finansują kluczowe usługi publiczne, takie jak bezpieczeństwo, służba zdrowia czy edukacja. Do tego dochodzą jeszcze cła odprowadzane do budżetu Unii Europejskiej.

Zarobki pracowników KAS

Praca w skarbówce od lat postrzegana jest jako stabilne i pewne zatrudnienie. Jak mówi szef KAS Marcin Łoboda, nie ma problemów z naborem, a chętnych przyciąga poczucie bezpieczeństwa i ciekawe zadania. Obecnie w Krajowej Administracji Skarbowej pracuje ponad 61 tys. osób – w tym urzędnicy, funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej i inni specjaliści. A jak wyglądają zarobki?

Trzeba tu rozróżnić dwie grupy. Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej mają inny system wynagrodzeń, ponieważ nie opłacają składek ZUS. Ich średnie uposażenie w drugim kwartale 2026 roku wyniosło 11 008 złotych. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku urzędników z korpusu służby cywilnej.

Średnie wynagrodzenia w KAS dla pracowników korpusu służby cywilnej wynoszą 12 579 złotych brutto, co obejmuje już podatki i składki na ubezpieczenie społeczne.

Trzeba rozróżnić dwa systemy - funkcjonariusze nie płacą ZUS-u, a więc składek na ubezpieczenie społeczne, bo po przejściu na emeryturę świadczenia wypłaca im zakład emerytalno-rentowy przy MSWiA - tłumaczy w rozmowie z PAP Marcin Łoboda.

Co ciekawe, mimo postępującej cyfryzacji i wprowadzania kolejnych systemów informatycznych, zatrudnienie w KAS od lat utrzymuje się na podobnym poziomie. Powód jest prosty: skarbówce ciągle dochodzą nowe obowiązki.

Dlaczego KAS to coś więcej niż tylko podatki?

Gdyby Krajowa Administracja Skarbowa zajmowała się wyłącznie podatkami, zatrudnienie byłoby znacznie mniejsze. Jednak prawda jest taka, że skarbówka to dziś potężna, wielozadaniowa instytucja, której obowiązki rosną z roku na rok. Jak mówi szef KAS, w ciągu ostatnich dziesięciu lat katalog zadań powierzonych tej instytucji wzrósł dwukrotnie.

Wiele osób będzie zaskoczonych, ale zadania KAS wykraczają daleko poza podatki, a tylko 20 proc. prowadzonych egzekucji dotyczy należności podatkowych. Pozostałe 80 proc. to działania na rzecz innych podmiotów, takich jak ZUS, samorządy czy instytucje ochrony środowiska. To jednak dopiero początek długiej listy.

Czym jeszcze zajmuje się Krajowa Administracja Skarbowa?

Egzekwowanie sankcji : To KAS jest odpowiedzialna za kontrole i nakładanie kar, jak głośna ostatnio kara 20 mln zł za próbę wywozu ponad 170 luksusowych aut do Rosji przez Białoruś.

: To KAS jest odpowiedzialna za kontrole i nakładanie kar, jak głośna ostatnio kara 20 mln zł za próbę wywozu ponad 170 luksusowych aut do Rosji przez Białoruś. Audyty : Pracownicy KAS prowadzą audyty wydatkowania środków publicznych i unijnych.

: Pracownicy KAS prowadzą audyty wydatkowania środków publicznych i unijnych. Zadania celne : Funkcjonariusze realizują zadania wynikające z ponad 383 aktów prawnych, kontrolując towary na granicy UE. Obejmuje to m.in. ochronę gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES).

: Funkcjonariusze realizują zadania wynikające z ponad 383 aktów prawnych, kontrolując towary na granicy UE. Obejmuje to m.in. ochronę gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES). Zwalczanie przestępczości : KAS walczy ze zorganizowaną przestępczością, nie tylko finansową, ale też prowadzi czynności związane ze stawianiem zarzutów.

: KAS walczy ze zorganizowaną przestępczością, nie tylko finansową, ale też prowadzi czynności związane ze stawianiem zarzutów. Obsługa e-TOLL : Instytucja jest odpowiedzialna za pobór opłat drogowych.

: Instytucja jest odpowiedzialna za pobór opłat drogowych. Analiza oświadczeń majątkowych.

Jak podsumowuje Marcin Łoboda, widać wyraźną tendencję do powierzania nowych, skomplikowanych zadań instytucjom, które mają wysoko wyspecjalizowanych ekspertów.

KAS jest instytucją, której ciągle powierza się nowe zadania. W ciągu tych lat od momentu powstania KAS - w marcu przyszłego roku minie dziesięć lat istnienia – katalog zadań, które nam się powierza, wzrósł dwukrotnie. Mamy do czynienia z tendencją kumulowania zadań w tych instytucjach, w których znajdują się wysoko wyspecjalizowani eksperci. Taką instytucją jest właśnie KAS - podkreślił.

Wszystko to pokazuje, że Krajowa Administracja Skarbowa to dziś znacznie więcej niż tylko "skarbówka". To kluczowa dla bezpieczeństwa państwa i finansów publicznych instytucja o bardzo szerokich kompetencjach.

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