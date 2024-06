BLIK wejdzie w strefę euro. Czego mogą spodziewać się klienci?

Nawet 12 tys zł kary za brak OC! Wezwania do zapłaty już docierają do kierowców

Mazurkiewicz zapowiada integrację systemów płatności. Oznacza to, że "Polak będzie mógł bez problemu dokonać zakupów w Słowacji czy Rumunii, korzystać właśnie z narzędzia BLIK". wkrótce planuje z BLIK-iem "rajd" po strefie euro. Słowacja ma być w tym przypadku swoistym "pilotażem". Mazurkiewicz deklaruje, że "w ciągu trzech lat BLIK stanie się istotnym narzędziem w strefie euro".

“Plany rozwoju Blika skoncentrowane są na całej strefie euro, zwracamy szczególną uwagę na takie rynki jak Włochy, Hiszpania, Francja i Niemcy, gdzie widzimy znaczny potencjał dla rozwoju naszych płatności w kanale e-commerce” - twierdzi Monika Król wiceprezes Blika

Jak informuje wiceprezes Król, "w tej chwili trwają prace prawne, koncepcyjne oraz technologiczne dotyczące nowego rozwiązania na rynek europejski". Dodała, że gdy się one zakończą i będą gotowe odpowiednie narzędzia, "to będziemy występować o zgody do odpowiednich nadzorców, a po ich uzyskaniu zaproponujemy nasz produkt bankom w Europie - to jest ścieżka, która nas czeka. Zakładamy jednak, że prace techniczno-koncepcyjne potrwają jeszcze minimum rok".

Wiceprezes stwierdziła również, że Blik ze swoją kompleksową ofertą płatności ma potencjał, aby stać się jednym z takich rozwiązań jak amerykański Apple Pay czy Google Pay.

W pierwszym kwartale 2024 r. BLIK zanotował znaczący wzrost liczby transakcji o blisko 40 proc. w porównaniu do poprzedniego roku, osiągając łącznie 518 mln operacji o wartości 73,9 mld zł. Średnia kwota płatności BLKIEM w analizowanym okresie to 143 zł. Na koniec marca br. z rozwiązania aktywnie korzystało już 16,3 mln użytkowników. Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności (PSP), który wprowadził usługę do polskiego systemu finansowego w 2015 r.

