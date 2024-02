Banki na wojnie z gotówką. Podnoszą ceny opłat

QUIZ PRL. Życie na bogato. To były symbole luksusu PRL!

Jak donosił portal Money.pl niedawno, sektor bankowy spodziewa się, że bieżący rok będzie równie zyskowny jak poprzedni, kiedy od stycznia do listopada banki zarobiły aż 27,6 miliarda złotych. Od 24 stycznia opłaty i prowizje w banku Credit Agricole poszły w górę, objęły one klientów biznesowych oraz rolników indywidualnych. Bank tłumaczy to aktualną sytuacją rynkową oraz rozwojem oferty i dostępnych narzędzi.

W kwietniu zmieni się cennik w BNP Paribas. Opłata za prowadzenie Konta Otwartego dla Ciebie wzrośnie do 2,5 zł, jednak będzie można jej uniknąć, logując się co najmniej raz do bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej. BNP Paribas uzasadnia podwyżki szybkim wzrostem cen oraz rosnącymi wymogami technologicznymi i bezpieczeństwa.

Zaskakujące zmiany w cenniku

Najbardziej zaskakujące zmiany w cenniku wprowadził jak na razie mBank. Od 3 kwietnia klienci zapłacą prowizję za wypłatę w kasie sklepu (tzw. cashback) w wysokości 2 zł, a od 4 czerwca pojawi się opłata za wypłatę w bankomacie BLIK-iem. Decyzja ta zdumiewa, ponieważ wcześniej banki zachęcały klientów do korzystania z BLIK-a. Warto zauważyć, że nie jest to izolowany przypadek, gdyż wcześniej opłaty za wypłatę gotówki z bankomatów spoza sieci własnej wprowadzili również bank ING, Pekao oraz Millennium.

QUIZ PRL. Czy znasz te słowa? Pytanie 1 z 15 Czym zajmowała się repasaczka? wypasaniem krów wypłacaniem reparacji wojennych naprawianiem pończoch lub rajstop Dalej