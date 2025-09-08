Obowiązkowy dzień wolny za sobotnie święto: Pracodawca musi zapewnić inny dzień wolny, jeśli święto wypada w sobotę (np. Wszystkich Świętych 2025).

Dzień wolny może przypaść już 31 października 2025 r. lub w listopadzie, zależnie od okresu rozliczeniowego firmy.

Kary dla pracodawcy: Brak wyznaczenia dnia wolnego to wykroczenie zagrożone grzywną od 1000 zł do 30 000 zł.

Więcej wolnego w 2025: Od 2025 roku Wigilia (24 grudnia) staje się dodatkowym ustawowym dniem wolnym.

Dodatkowy dzień wolny za sobotnie święto

W 2025 roku uroczystość Wszystkich Świętych wypada w sobotę, 1 listopada. Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy, każde święto poza niedzielą obniża wymiar czasu pracy o osiem godzin. Jeśli więc wypada ono w sobotę – pracodawca musi wskazać inny dzień wolny. Nie jest to dobra wola firmy, lecz obowiązek prawny. Dzięki temu równowaga między pracą a odpoczynkiem zostaje zachowana, a pominięcie tego przepisu grozi poważnymi konsekwencjami.

Czy wolne przypadnie na 31 października?

Termin przyznania dnia wolnego zależy od okresu rozliczeniowego przyjętego w danej firmie:

* przy okresie jednomiesięcznym – wolne powinno być w listopadzie,

* przy dłuższym okresie (np. kwartalnym) – może ono przypaść już w piątek 31 października 2025 r.

Ostateczną decyzję podejmuje pracodawca i zapisuje ją w regulaminie lub zarządzeniu. W praktyce oznacza to, że w wielu zakładach właśnie ten dzień może być wyznaczony jako wolny.

Co z urlopami?

Pracownicy, którzy złożyli już wnioski urlopowe na 31 października, mogą zastanowić się nad ich wycofaniem – jeśli firma wskaże ten dzień jako wolny za święto. Warto jednak wcześniej potwierdzić to w dziale kadr. Coraz częściej stosowane są rozwiązania elastyczne: niektórzy pracodawcy pozwalają wybrać jeden z kilku dni, które można przeznaczyć na odpoczynek.

Konsekwencje dla pracodawcy

Zignorowanie obowiązku wyznaczenia wolnego dnia jest wykroczeniem. Art. 281 § 1 Kodeksu pracy stanowi: „Pracodawca, który narusza przepisy o czasie pracy, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.” Kontrole w tym zakresie prowadzi Państwowa Inspekcja Pracy, a pracownicy mogą zgłaszać naruszenia.

Więcej dni wolnych w 2025 roku

Od 2025 roku lista ustawowych dni wolnych została poszerzona. Do katalogu dołączyła Wigilia Bożego Narodzenia (24 grudnia). Oznacza to dodatkowy dzień odpoczynku i nowe możliwości planowania długich weekendów. W 2025 r. wolne dni obejmują m.in.: 1 i 6 stycznia, Wielkanoc, 1 i 3 maja, Boże Ciało, 15 sierpnia, 1 i 11 listopada oraz 24–26 grudnia.

