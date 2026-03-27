Bon ciepłowniczy w 2026 roku to aż 1750 zł. Pieniądze na koncie do końca marca

Kiedy dokładnie trafią pieniądze z bonu ciepłowniczego i jak sprawdzić swój status?

Ile wynosi bon w zależności od ceny ciepła i dochodu – tabela z konkretnymi kwotami

Dlaczego mieszkańcy Warszawy, Poznania i Radomia mogą nie dostać ani złotówki

Co rząd planuje zmienić w przepisach i kiedy ruszą wnioski o drugą transzę?

Bon ciepłowniczy – kiedy wypłata i kto może liczyć na pieniądze?

Bon ciepłowniczy to świadczenie wprowadzone przez rząd w 2025 roku, mające złagodzić skutki rosnących cen ciepła sieciowego, czyli dostarczanego przez ciepłownie. Wnioski o pierwszą transzę można było składać do 15 grudnia 2025 r. Gminy rozpoczęły wypłaty w styczniu 2026 r. Ostateczny termin przekazania środków uprawnionym gospodarstwom domowym upływa 31 marca 2026 r.

Aby otrzymać świadczenie, trzeba było spełnić dwa podstawowe warunki: kryterium dochodowe oraz próg cenowy ciepła – jednoskładnikowa cena ciepła musiała wynosić co najmniej 170 zł/GJ netto.

Ile wynosi bon ciepłowniczy? Stawki zależą od ceny ciepła

Wysokość bonu ciepłowniczego za 2025 rok uzależniona jest od tego, ile płacisz za ciepło sieciowe. Obowiązują trzy progi:

170–200 zł/GJ netto → bon wynosi 500 zł

200–230 zł/GJ netto → bon wynosi 1000 zł

powyżej 230 zł/GJ netto → bon wynosi 1750 zł

Drugi warunek to dochód. Pełna kwota bonu przysługuje, gdy miesięczny dochód nie przekracza:

3272,69 zł – dla osoby samotnej

2454,52 zł na osobę – w gospodarstwie wieloosobowym

Gdy dochód jest wyższy, świadczenie jest obniżane zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”.

Duże miasta wykluczone z bonu ciepłowniczego – ekspert ujawnia systemową wadę

Tu tkwi największy problem programu. W wielu dużych miastach – m.in. w Warszawie, Poznaniu i Radomiu – cena ciepła sieciowego jest niższa niż 170 zł/GJ. Oznacza to, że nawet osoby o bardzo niskich dochodach mieszkające w tych miejscowościach nie dostaną ani złotówki pomocy.

Tomasz Błeszyński, doradca rynku nieruchomości, w rozmowie z „Faktem” wprost wskazał na systemową wadę bonu ciepłowniczego:

— Konstrukcja bonu wyklucza znaczną część mieszkańców dużych miast, których ceny ciepła – choć rosną – nie przekraczają ustawowego progu. Wiele gospodarstw obciążonych podwyżkami rachunków nie spełni formalnych warunków i nie otrzyma żadnego wsparcia, nawet jeśli realnie odczuwają presję kosztową.

Ekspert dodał, że w skrajnych przypadkach pomoc obejmie jedynie część mniejszych lub mniej efektywnych systemów ciepłowniczych, podczas gdy najbardziej zaludnione obszary kraju pozostaną poza mechanizmem.

Rząd szykuje zmiany w bonie ciepłowniczym – kto może zyskać?

W Ministerstwie Energii trwają prace nad zmianami w programie. Wiceminister energii Konrad Wojnarowski, odpowiadając na interpelację poselską, poinformował, że „minister energii na bieżąco monitoruje funkcjonowanie świadczenia” i prowadzone są „prace analityczne w zakresie możliwości zmian legislacyjnych w kierunku rozszerzenia katalogu beneficjentów”. To dobra wiadomość dla tych, którzy dziś są wykluczeni z programu. Szczegółów jednak na razie nie podano.

Wnioski o drugą transzę bonu ciepłowniczego – wyższe kwoty wsparcia

Jeszcze w tym roku będzie można złożyć wniosek o drugą transzę bonu. Wnioski przyjmowane będą od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 r. Kwoty wsparcia w drugiej transzy będą znacząco wyższe:

170–200 zł/GJ netto → 1000 zł

200–230 zł/GJ netto → 2000 zł

powyżej 230 zł/GJ netto → 3500 zł

Warto już teraz sprawdzić, jaka jest cena ciepła u swojego dostawcy i przygotować dokumenty dochodowe.