Najważniejsze informacje o bonie ciepłowniczym:
- Świadczenie wynosi od 1000 do 3500 zł w zależności od ceny ciepła w sieci
- Bon dotyczy tylko ciepła systemowego, nie obejmuje gazu ani węgla
- Limit dochodowy: 3272,69 zł dla singla i 2454,52 zł na osobę w rodzinie
- Wnioski od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku
Spis treści
- Bon ciepłowniczy 2026 – co to za świadczenie i dla kogo
- Kto dostanie bon ciepłowniczy – trzy kluczowe warunki
- Ile wynosi bon ciepłowniczy 2026 – konkretne kwoty
- Zasada złotówka za złotówkę w bonie ciepłowniczym
- Dlaczego nie wszyscy dostaną bon ciepłowniczy
- Jak złożyć wniosek o bon ciepłowniczy
- Jakie dokumenty do wniosku o bon ciepłowniczy
- Jeden adres – jeden bon ciepłowniczy
- Bon ciepłowniczy – pomoc selektywna, nie powszechna
Bon ciepłowniczy 2026 – co to za świadczenie i dla kogo
Bon energetyczny, nazywany powszechnie bonem ciepłowniczym, to jednorazowa pomoc finansowa wprowadzona w odpowiedzi na wygaśnięcie mechanizmu maksymalnej ceny ciepła. Rząd przewidział, że w części miast zniesienie mrożenia cen spowoduje znaczące podwyżki rachunków za ogrzewanie.
Świadczenie jest skierowane wyłącznie do gospodarstw domowych korzystających z ciepła dostarczanego przez sieć ciepłowniczą. Nie dotyczy osób ogrzewających się gazem, węglem, pompami ciepła czy energią elektryczną.
Kto dostanie bon ciepłowniczy – trzy kluczowe warunki
Aby otrzymać wsparcie, trzeba spełnić jednocześnie wszystkie wymogi.
- Źródło ogrzewania: Tylko ciepło systemowe dostarczane przez przedsiębiorstwo energetyczne uprawnia do świadczenia.
- Cena ciepła: Bon przysługuje, gdy jednoskładnikowa cena ciepła netto przekracza 170 zł/GJ w danej grupie taryfowej. Przy niższej cenie wsparcie nie jest wypłacane, nawet jeśli rachunki są wysokie.
- Kryterium dochodowe: Miesięczny dochód nie może przekraczać 3272,69 zł dla osoby samotnej i 2454,52 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
Ile wynosi bon ciepłowniczy 2026 – konkretne kwoty
Wysokość świadczenia zależy od ceny ciepła w sieci ciepłowniczej:
- 1000 zł – gdy cena wynosi od 170,01 do 200 zł/GJ
- 2000 zł – gdy cena wynosi od 200,01 do 230 zł/GJ
- 3500 zł – gdy cena przekracza 230 zł/GJ
Bon jest wypłacany jednorazowo za cały 2026 rok. To nie dodatek miesięczny do rachunków.
Zasada złotówka za złotówkę w bonie ciepłowniczym
Przekroczenie limitu dochodowego nie wyklucza automatycznie ze wsparcia. Działa mechanizm pomniejszenia świadczenia o kwotę nadwyżki.
Przykład: Rodzina trzyosobowa z dochodem 2600 zł na osobę przekracza próg o 145,48 zł na osobę. Przy cenie ciepła 215 zł/GJ bon podstawowy wynosi 2000 zł. Po pomniejszeniu: 2000 zł - (145,48 zł × 3) = 1563,56 zł. Minimalna wypłata to 20 zł.
Dlaczego nie wszyscy dostaną bon ciepłowniczy
Najczęstsze przyczyny odmowy:
- Cena ciepła w sieci nie przekracza 170 zł/GJ
- Dochód znacznie przekracza limity i po pomniejszeniu wychodzi poniżej 20 zł
- Gospodarstwo korzysta z innego źródła ogrzewania niż ciepło systemowe
- Brak złożonego wniosku w terminie
Świadczenie nie jest automatyczne. Bez wniosku nie ma pieniędzy.
Jak złożyć wniosek o bon ciepłowniczy
Wnioski można składać od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku. Dokumenty przyjmuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy dla miejsca zamieszkania, zazwyczaj przez MOPS lub OPS.
Sposoby złożenia wniosku:
- Osobiście w urzędzie
- Pocztą
- Online przez gov.pl
- Przez ePUAP
- Przez aplikację mObywatel
Jakie dokumenty do wniosku o bon ciepłowniczy
Do wniosku należy dołączyć:
- Zaświadczenie ze spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej potwierdzające korzystanie z ciepła systemowego i wysokość ceny ciepła
- Dokumenty potwierdzające dochody gospodarstwa
- Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości
- W niektórych przypadkach rachunki za ciepło
Gospodarstwa z bezpośrednią umową z przedsiębiorstwem ciepłowniczym nie potrzebują zaświadczenia – dane wpisują bezpośrednio we wniosku.
Jeden adres – jeden bon ciepłowniczy
Na jedno gospodarstwo domowe pod tym samym adresem przysługuje tylko jeden bon w 2026 roku. Jeśli kilka osób złoży wnioski, rozpatrywany będzie tylko pierwszy. Pozostałe zostaną pozostawione bez rozpoznania.
Bon ciepłowniczy – pomoc selektywna, nie powszechna
Choć kwoty od 1000 do 3500 zł są znaczące, bon ciepłowniczy nie jest dodatkiem dla wszystkich. To wsparcie celowane, zależne od źródła ogrzewania, ceny w konkretnej sieci i dochodu gospodarstwa.
Dla gospodarstw spełniających warunki może to być realna pomoc przy wysokich rachunkach w 2026 roku. Kluczem jest złożenie kompletnego wniosku w wyznaczonym terminie.