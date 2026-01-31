Tylko dla wybranych: Kto otrzyma bon ciepłowniczy 2026 i dlaczego nie wszyscy?

Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
Marta Kowalska
2026-01-31 12:09

Rząd wprowadza jednorazowe wsparcie dla osób ogrzewających mieszkania ciepłem systemowym. Od 1000 do 3500 zł może trafić do wybranych gospodarstw domowych, ale tylko przy spełnieniu konkretnych warunków.

Dłoń osoby regulującej biały termostat grzejnika w pomieszczeniu, symbolizująca kontrolę nad ogrzewaniem i wydatkami. Zdjęcie ilustruje temat bonu ciepłowniczego 2026 i oszczędności, o których można przeczytać na Super Biznes.

i

Autor: Redakcja Informacyjna AI Dłoń osoby regulującej biały termostat grzejnika w pomieszczeniu, symbolizująca kontrolę nad ogrzewaniem i wydatkami. Zdjęcie ilustruje temat bonu ciepłowniczego 2026 i oszczędności, o których można przeczytać na Super Biznes.

Najważniejsze informacje o bonie ciepłowniczym:

  • Świadczenie wynosi od 1000 do 3500 zł w zależności od ceny ciepła w sieci
  • Bon dotyczy tylko ciepła systemowego, nie obejmuje gazu ani węgla
  • Limit dochodowy: 3272,69 zł dla singla i 2454,52 zł na osobę w rodzinie
  • Wnioski od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku
Super Biznes SE Google News

Bon ciepłowniczy 2026 – co to za świadczenie i dla kogo

Bon energetyczny, nazywany powszechnie bonem ciepłowniczym, to jednorazowa pomoc finansowa wprowadzona w odpowiedzi na wygaśnięcie mechanizmu maksymalnej ceny ciepła. Rząd przewidział, że w części miast zniesienie mrożenia cen spowoduje znaczące podwyżki rachunków za ogrzewanie.

Świadczenie jest skierowane wyłącznie do gospodarstw domowych korzystających z ciepła dostarczanego przez sieć ciepłowniczą. Nie dotyczy osób ogrzewających się gazem, węglem, pompami ciepła czy energią elektryczną.

Kto dostanie bon ciepłowniczy – trzy kluczowe warunki

Aby otrzymać wsparcie, trzeba spełnić jednocześnie wszystkie wymogi.

  1. Źródło ogrzewania: Tylko ciepło systemowe dostarczane przez przedsiębiorstwo energetyczne uprawnia do świadczenia.
  2. Cena ciepła: Bon przysługuje, gdy jednoskładnikowa cena ciepła netto przekracza 170 zł/GJ w danej grupie taryfowej. Przy niższej cenie wsparcie nie jest wypłacane, nawet jeśli rachunki są wysokie.
  3. Kryterium dochodowe: Miesięczny dochód nie może przekraczać 3272,69 zł dla osoby samotnej i 2454,52 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Ile wynosi bon ciepłowniczy 2026 – konkretne kwoty

Wysokość świadczenia zależy od ceny ciepła w sieci ciepłowniczej:

  • 1000 zł – gdy cena wynosi od 170,01 do 200 zł/GJ
  • 2000 zł – gdy cena wynosi od 200,01 do 230 zł/GJ
  • 3500 zł – gdy cena przekracza 230 zł/GJ

Bon jest wypłacany jednorazowo za cały 2026 rok. To nie dodatek miesięczny do rachunków.

Polecany artykuł:

Bon ciepłowniczy: Dlaczego gmina może legalnie zignorować Twój wniosek?

Zasada złotówka za złotówkę w bonie ciepłowniczym

Przekroczenie limitu dochodowego nie wyklucza automatycznie ze wsparcia. Działa mechanizm pomniejszenia świadczenia o kwotę nadwyżki.

Przykład: Rodzina trzyosobowa z dochodem 2600 zł na osobę przekracza próg o 145,48 zł na osobę. Przy cenie ciepła 215 zł/GJ bon podstawowy wynosi 2000 zł. Po pomniejszeniu: 2000 zł - (145,48 zł × 3) = 1563,56 zł. Minimalna wypłata to 20 zł.

Dlaczego nie wszyscy dostaną bon ciepłowniczy

Najczęstsze przyczyny odmowy:

  • Cena ciepła w sieci nie przekracza 170 zł/GJ
  • Dochód znacznie przekracza limity i po pomniejszeniu wychodzi poniżej 20 zł
  • Gospodarstwo korzysta z innego źródła ogrzewania niż ciepło systemowe
  • Brak złożonego wniosku w terminie

Świadczenie nie jest automatyczne. Bez wniosku nie ma pieniędzy.

Jak złożyć wniosek o bon ciepłowniczy

Wnioski można składać od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku. Dokumenty przyjmuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy dla miejsca zamieszkania, zazwyczaj przez MOPS lub OPS.

Sposoby złożenia wniosku:

  • Osobiście w urzędzie
  • Pocztą
  • Online przez gov.pl
  • Przez ePUAP
  • Przez aplikację mObywatel

Jakie dokumenty do wniosku o bon ciepłowniczy

Do wniosku należy dołączyć:

  • Zaświadczenie ze spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej potwierdzające korzystanie z ciepła systemowego i wysokość ceny ciepła
  • Dokumenty potwierdzające dochody gospodarstwa
  • Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości
  • W niektórych przypadkach rachunki za ciepło

Gospodarstwa z bezpośrednią umową z przedsiębiorstwem ciepłowniczym nie potrzebują zaświadczenia – dane wpisują bezpośrednio we wniosku.

Jeden adres – jeden bon ciepłowniczy

Na jedno gospodarstwo domowe pod tym samym adresem przysługuje tylko jeden bon w 2026 roku. Jeśli kilka osób złoży wnioski, rozpatrywany będzie tylko pierwszy. Pozostałe zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Bon ciepłowniczy – pomoc selektywna, nie powszechna

Choć kwoty od 1000 do 3500 zł są znaczące, bon ciepłowniczy nie jest dodatkiem dla wszystkich. To wsparcie celowane, zależne od źródła ogrzewania, ceny w konkretnej sieci i dochodu gospodarstwa.

Dla gospodarstw spełniających warunki może to być realna pomoc przy wysokich rachunkach w 2026 roku. Kluczem jest złożenie kompletnego wniosku w wyznaczonym terminie.

Zwiedzanie Elektrociepłowni PGE Czechnica-2
QUIZ PRL. Zima w czasach PRL. Pamiętasz Relaksy, Żbiki i zimę stulecia?
Pytanie 1 z 10
1.Buty Relaks były ocieplone:
Zima w PRL
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BON ENERGETYCZNY