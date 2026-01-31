Najważniejsze informacje o bonie ciepłowniczym:

Świadczenie wynosi od 1000 do 3500 zł w zależności od ceny ciepła w sieci

Bon dotyczy tylko ciepła systemowego, nie obejmuje gazu ani węgla

Limit dochodowy: 3272,69 zł dla singla i 2454,52 zł na osobę w rodzinie

Wnioski od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku

Bon ciepłowniczy 2026 – co to za świadczenie i dla kogo

Bon energetyczny, nazywany powszechnie bonem ciepłowniczym, to jednorazowa pomoc finansowa wprowadzona w odpowiedzi na wygaśnięcie mechanizmu maksymalnej ceny ciepła. Rząd przewidział, że w części miast zniesienie mrożenia cen spowoduje znaczące podwyżki rachunków za ogrzewanie.

Świadczenie jest skierowane wyłącznie do gospodarstw domowych korzystających z ciepła dostarczanego przez sieć ciepłowniczą. Nie dotyczy osób ogrzewających się gazem, węglem, pompami ciepła czy energią elektryczną.

Kto dostanie bon ciepłowniczy – trzy kluczowe warunki

Aby otrzymać wsparcie, trzeba spełnić jednocześnie wszystkie wymogi.

Źródło ogrzewania: Tylko ciepło systemowe dostarczane przez przedsiębiorstwo energetyczne uprawnia do świadczenia. Cena ciepła: Bon przysługuje, gdy jednoskładnikowa cena ciepła netto przekracza 170 zł/GJ w danej grupie taryfowej. Przy niższej cenie wsparcie nie jest wypłacane, nawet jeśli rachunki są wysokie. Kryterium dochodowe: Miesięczny dochód nie może przekraczać 3272,69 zł dla osoby samotnej i 2454,52 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Ile wynosi bon ciepłowniczy 2026 – konkretne kwoty

Wysokość świadczenia zależy od ceny ciepła w sieci ciepłowniczej:

1000 zł – gdy cena wynosi od 170,01 do 200 zł/GJ

2000 zł – gdy cena wynosi od 200,01 do 230 zł/GJ

3500 zł – gdy cena przekracza 230 zł/GJ

Bon jest wypłacany jednorazowo za cały 2026 rok. To nie dodatek miesięczny do rachunków.

Zasada złotówka za złotówkę w bonie ciepłowniczym

Przekroczenie limitu dochodowego nie wyklucza automatycznie ze wsparcia. Działa mechanizm pomniejszenia świadczenia o kwotę nadwyżki.

Przykład: Rodzina trzyosobowa z dochodem 2600 zł na osobę przekracza próg o 145,48 zł na osobę. Przy cenie ciepła 215 zł/GJ bon podstawowy wynosi 2000 zł. Po pomniejszeniu: 2000 zł - (145,48 zł × 3) = 1563,56 zł. Minimalna wypłata to 20 zł.

Dlaczego nie wszyscy dostaną bon ciepłowniczy

Najczęstsze przyczyny odmowy:

Cena ciepła w sieci nie przekracza 170 zł/GJ

Dochód znacznie przekracza limity i po pomniejszeniu wychodzi poniżej 20 zł

Gospodarstwo korzysta z innego źródła ogrzewania niż ciepło systemowe

Brak złożonego wniosku w terminie

Świadczenie nie jest automatyczne. Bez wniosku nie ma pieniędzy.

Jak złożyć wniosek o bon ciepłowniczy

Wnioski można składać od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku. Dokumenty przyjmuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy dla miejsca zamieszkania, zazwyczaj przez MOPS lub OPS.

Sposoby złożenia wniosku:

Osobiście w urzędzie

Pocztą

Online przez gov.pl

Przez ePUAP

Przez aplikację mObywatel

Jakie dokumenty do wniosku o bon ciepłowniczy

Do wniosku należy dołączyć:

Zaświadczenie ze spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej potwierdzające korzystanie z ciepła systemowego i wysokość ceny ciepła

Dokumenty potwierdzające dochody gospodarstwa

Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości

W niektórych przypadkach rachunki za ciepło

Gospodarstwa z bezpośrednią umową z przedsiębiorstwem ciepłowniczym nie potrzebują zaświadczenia – dane wpisują bezpośrednio we wniosku.

Jeden adres – jeden bon ciepłowniczy

Na jedno gospodarstwo domowe pod tym samym adresem przysługuje tylko jeden bon w 2026 roku. Jeśli kilka osób złoży wnioski, rozpatrywany będzie tylko pierwszy. Pozostałe zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Bon ciepłowniczy – pomoc selektywna, nie powszechna

Choć kwoty od 1000 do 3500 zł są znaczące, bon ciepłowniczy nie jest dodatkiem dla wszystkich. To wsparcie celowane, zależne od źródła ogrzewania, ceny w konkretnej sieci i dochodu gospodarstwa.

Dla gospodarstw spełniających warunki może to być realna pomoc przy wysokich rachunkach w 2026 roku. Kluczem jest złożenie kompletnego wniosku w wyznaczonym terminie.

