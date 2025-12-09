- W 2024 roku Polacy mogli skorzystać z jednorazowego bonu energetycznego o wartości od 300 zł do 1200 zł, zależnie od dochodów i liczby osób w gospodarstwie, który wypłacono ok. 2,4 mln gospodarstw domowych.
- Ministerstwo Klimatu i Środowiska potwierdziło, że bon energetyczny nie będzie kontynuowany w 2026 roku, a w 2025 roku mogą mieć miejsce jedynie zaległe wypłaty.
- Zamiast bonu energetycznego, w 2025 i 2026 roku będą obowiązywać mrożenie cen prądu oraz bon ciepłowniczy dla odbiorców ciepła systemowego, z progami wsparcia od 500 zł do 3500 zł.
- Od 2027 roku planowane są dopłaty osłonowe w wysokości 300 zł kwartalnie dla emerytów i rencistów o niskich dochodach, mające złagodzić skutki nowego systemu klimatycznego ETS2.
Bon energetyczny – historia pewnego programu
W 2024 roku Polacy mogli skorzystać z jednorazowego wsparcia w postaci bonu energetycznego, skierowanego do gospodarstw domowych o niskich dochodach. Wnioski przyjmowano od 1 sierpnia do 30 września 2024 roku, a obowiązywały następujące kryteria dochodowe:
- 2 500 zł na osobę – gospodarstwo jednoosobowe,
- 1 700 zł na osobę – gospodarstwo wieloosobowe.
Wysokość bonu energetycznego zależała od liczby osób w gospodarstwie domowym:
- 300 zł – 1 osoba,
- 400 zł – 2–3 osoby,
- 500 zł – 4–5 osób,
- 600 zł – 6 osób i więcej.
Rodziny ogrzewające dom energią elektryczną mogły liczyć na podwojone kwoty:
- 600 zł – gospodarstwo jednoosobowe,
- 800 zł – gospodarstwo składające się z 2 do 3 osób,
- 1000 zł – gospodarstwo domowe wieloosobowe 4 do 5 osób,
- 1200 zł – co najmniej 6 osób.
Ostatecznie, świadczenie wypłacono ok. 2,4 mln gospodarstw domowych.
Koniec bonu energetycznego w 2026 roku – oficjalne stanowisko
Niestety, mamy złą wiadomość dla osób liczących na kontynuację programu. Ministerstwo Klimatu i Środowiska jednoznacznie potwierdziło, że bon energetyczny nie będzie realizowany w 2026 roku. Oznacza to brak nowych wypłat, nowych wniosków i nowego naboru. W 2025 roku mogły mieć miejsce jedynie opóźnione wypłaty za 2024 rok w gminach, które realizowały zaległe decyzje, ale nie jest to nowy program.
Decyzja rządu o rezygnacji z bonu energetycznego wynika z przekonania, że mrożenie cen energii oraz wprowadzenie bonu ciepłowniczego (od listopada 2025 roku) skutecznie zredukują koszty ogrzewania i prądu. Dodatkowo, w 2027 roku ma wejść w życie nowy system klimatyczny ETS2, który ma zostać złagodzony dodatkowymi dopłatami dla wybranych grup Polaków. Poniżej przedstawiamy szczegóły dotyczące obowiązujących programów.
Co zamiast bonu energetycznego w 2025 i 2026 roku?
Mimo braku bonu energetycznego, wciąż dostępne są inne formy wsparcia dla gospodarstw domowych:
- Mrożenie cen prądu – obowiązuje do końca 2025 roku. W ramach tego mechanizmu, cena energii została ograniczona do 500 zł/MWh (maksymalna cena regulowana). Bez mrożenia, cena ta wyniosłaby ok. 623 zł/MWh. Opłata mocowa pozostaje bez zmian, a sama energia nie drożeje dzięki interwencji rządu.
- Bon ciepłowniczy 2025 i 2026 – to obecnie główna forma wsparcia dla gospodarstw domowych korzystających z ciepła systemowego.
- Bon ciepłowniczy – dla kogo i na jakich zasadach?
Świadczenie przysługuje wyłącznie odbiorcom ciepła systemowego (mieszkania w blokach, spółdzielniach, wspólnotach), pod warunkiem, że cena ciepła przekracza 170 zł/GJ netto. Jeżeli koszt jest niższy, wniosek zostanie odrzucony. Wiele dużych miast zostało wyłączonych z programu, ponieważ stawki nie przekraczają 170 zł/GJ.
Spółki ciepłownicze publikują dane dotyczące cen ciepła, a spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mają obowiązek wystawić zaświadczenie z aktualną stawką. Bez tego dokumentu rozpatrzenie wniosku nie będzie możliwy.
Progi wsparcia w ramach bonu ciepłowniczego
Wysokość świadczenia zależy od ceny ciepła:
- 170–200 zł/GJ netto - 500 zł (wypłata w 2026 r.) i 1000 zł (wypłata pod koniec 2026 r.)
- 200–230 zł/GJ netto - 1000 zł (wypłata w 2026 r.) i 2000 zł (wypłata pod koniec 2026 r.)
- powyżej 230 zł/GJ netto - 1750 zł (wypłata w 2026 r.) i 3500 zł (wypłata pod koniec 2026 r.)
Wsparcie będzie wypłacane w dwóch transzach. Pierwsza transza trafi do mieszkańców na początku 2026 roku jako rekompensata za sezon 2025. Druga zostanie wypłacona pod koniec 2026 roku, a kwoty będą wyższe.
Dochód jest kluczowym warunkiem przyznania bonu ciepłowniczego. Świadczenie w pełnej wysokości otrzymają osoby, które nie przekraczają progu 3272,69 zł w gospodarstwie jednoosobowym oraz 2454,52 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. W przypadku przekroczenia tych progów, świadczenie zostanie pomniejszone zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę".
Od 2027 roku ma wejść w życie system dopłat osłonowych związanych z ETS2, czyli nowym unijnym podatkiem od emisji CO₂, który podniesie koszty paliw i ogrzewania. Rząd planuje wprowadzenie programu, w którym emeryci i renciści o niskich dochodach będą otrzymywać 300 zł kwartalnie, czyli 1200 zł rocznie, aby złagodzić skutki ETS2. Nowy program ma chronić osoby najbardziej narażone na wzrost cen paliw i energii.
Inne formy wsparcia w 2025 i 2026 roku
Oprócz wymienionych wyżej, w 2025 i 2026 roku obowiązują następujące formy wsparcia:
- bon ciepłowniczy,
- mrożenie cen energii,
- dopłaty osłonowe z ustawy o świadczeniach rodzinnych (dla najuboższych),
- lokalne programy gminne, np. dopłaty do wymiany pieców lub ciepła sieciowego.
Niestety, nie przewiduje się kontynuacji ogólnopolskich dodatków węglowych, gazowych czy na pellet. Te programy zakończyły się w latach 2023–2024 i nic nie wskazuje na to, by miały powrócić w najbliższych dwóch latach.