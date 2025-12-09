W 2024 roku Polacy mogli skorzystać z jednorazowego bonu energetycznego o wartości od 300 zł do 1200 zł, zależnie od dochodów i liczby osób w gospodarstwie, który wypłacono ok. 2,4 mln gospodarstw domowych.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska potwierdziło, że bon energetyczny nie będzie kontynuowany w 2026 roku, a w 2025 roku mogą mieć miejsce jedynie zaległe wypłaty.

Zamiast bonu energetycznego, w 2025 i 2026 roku będą obowiązywać mrożenie cen prądu oraz bon ciepłowniczy dla odbiorców ciepła systemowego, z progami wsparcia od 500 zł do 3500 zł.

Od 2027 roku planowane są dopłaty osłonowe w wysokości 300 zł kwartalnie dla emerytów i rencistów o niskich dochodach, mające złagodzić skutki nowego systemu klimatycznego ETS2.

Bon energetyczny – historia pewnego programu

W 2024 roku Polacy mogli skorzystać z jednorazowego wsparcia w postaci bonu energetycznego, skierowanego do gospodarstw domowych o niskich dochodach. Wnioski przyjmowano od 1 sierpnia do 30 września 2024 roku, a obowiązywały następujące kryteria dochodowe:

2 500 zł na osobę – gospodarstwo jednoosobowe,

1 700 zł na osobę – gospodarstwo wieloosobowe.

Wysokość bonu energetycznego zależała od liczby osób w gospodarstwie domowym:

300 zł – 1 osoba,

400 zł – 2–3 osoby,

500 zł – 4–5 osób,

600 zł – 6 osób i więcej.

Rodziny ogrzewające dom energią elektryczną mogły liczyć na podwojone kwoty:

600 zł – gospodarstwo jednoosobowe,

800 zł – gospodarstwo składające się z 2 do 3 osób,

1000 zł – gospodarstwo domowe wieloosobowe 4 do 5 osób,

1200 zł – co najmniej 6 osób.

Ostatecznie, świadczenie wypłacono ok. 2,4 mln gospodarstw domowych.

Koniec bonu energetycznego w 2026 roku – oficjalne stanowisko

Niestety, mamy złą wiadomość dla osób liczących na kontynuację programu. Ministerstwo Klimatu i Środowiska jednoznacznie potwierdziło, że bon energetyczny nie będzie realizowany w 2026 roku. Oznacza to brak nowych wypłat, nowych wniosków i nowego naboru. W 2025 roku mogły mieć miejsce jedynie opóźnione wypłaty za 2024 rok w gminach, które realizowały zaległe decyzje, ale nie jest to nowy program.

Decyzja rządu o rezygnacji z bonu energetycznego wynika z przekonania, że mrożenie cen energii oraz wprowadzenie bonu ciepłowniczego (od listopada 2025 roku) skutecznie zredukują koszty ogrzewania i prądu. Dodatkowo, w 2027 roku ma wejść w życie nowy system klimatyczny ETS2, który ma zostać złagodzony dodatkowymi dopłatami dla wybranych grup Polaków. Poniżej przedstawiamy szczegóły dotyczące obowiązujących programów.

Co zamiast bonu energetycznego w 2025 i 2026 roku?

Mimo braku bonu energetycznego, wciąż dostępne są inne formy wsparcia dla gospodarstw domowych:

Mrożenie cen prądu – obowiązuje do końca 2025 roku. W ramach tego mechanizmu, cena energii została ograniczona do 500 zł/MWh (maksymalna cena regulowana). Bez mrożenia, cena ta wyniosłaby ok. 623 zł/MWh. Opłata mocowa pozostaje bez zmian, a sama energia nie drożeje dzięki interwencji rządu.

Bon ciepłowniczy 2025 i 2026 – to obecnie główna forma wsparcia dla gospodarstw domowych korzystających z ciepła systemowego.

Bon ciepłowniczy – dla kogo i na jakich zasadach?

Świadczenie przysługuje wyłącznie odbiorcom ciepła systemowego (mieszkania w blokach, spółdzielniach, wspólnotach), pod warunkiem, że cena ciepła przekracza 170 zł/GJ netto. Jeżeli koszt jest niższy, wniosek zostanie odrzucony. Wiele dużych miast zostało wyłączonych z programu, ponieważ stawki nie przekraczają 170 zł/GJ.

Spółki ciepłownicze publikują dane dotyczące cen ciepła, a spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mają obowiązek wystawić zaświadczenie z aktualną stawką. Bez tego dokumentu rozpatrzenie wniosku nie będzie możliwy.

Progi wsparcia w ramach bonu ciepłowniczego

Wysokość świadczenia zależy od ceny ciepła:

170–200 zł/GJ netto - 500 zł (wypłata w 2026 r.) i 1000 zł (wypłata pod koniec 2026 r.)

200–230 zł/GJ netto - 1000 zł (wypłata w 2026 r.) i 2000 zł (wypłata pod koniec 2026 r.)

powyżej 230 zł/GJ netto - 1750 zł (wypłata w 2026 r.) i 3500 zł (wypłata pod koniec 2026 r.)

Wsparcie będzie wypłacane w dwóch transzach. Pierwsza transza trafi do mieszkańców na początku 2026 roku jako rekompensata za sezon 2025. Druga zostanie wypłacona pod koniec 2026 roku, a kwoty będą wyższe.

Dochód jest kluczowym warunkiem przyznania bonu ciepłowniczego. Świadczenie w pełnej wysokości otrzymają osoby, które nie przekraczają progu 3272,69 zł w gospodarstwie jednoosobowym oraz 2454,52 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. W przypadku przekroczenia tych progów, świadczenie zostanie pomniejszone zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę".

Od 2027 roku ma wejść w życie system dopłat osłonowych związanych z ETS2, czyli nowym unijnym podatkiem od emisji CO₂, który podniesie koszty paliw i ogrzewania. Rząd planuje wprowadzenie programu, w którym emeryci i renciści o niskich dochodach będą otrzymywać 300 zł kwartalnie, czyli 1200 zł rocznie, aby złagodzić skutki ETS2. Nowy program ma chronić osoby najbardziej narażone na wzrost cen paliw i energii.

Inne formy wsparcia w 2025 i 2026 roku

Oprócz wymienionych wyżej, w 2025 i 2026 roku obowiązują następujące formy wsparcia:

bon ciepłowniczy,

mrożenie cen energii,

dopłaty osłonowe z ustawy o świadczeniach rodzinnych (dla najuboższych),

lokalne programy gminne, np. dopłaty do wymiany pieców lub ciepła sieciowego.

Niestety, nie przewiduje się kontynuacji ogólnopolskich dodatków węglowych, gazowych czy na pellet. Te programy zakończyły się w latach 2023–2024 i nic nie wskazuje na to, by miały powrócić w najbliższych dwóch latach.

Pieniądze to nie wszystko - Sebastian Kondracki