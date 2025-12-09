Bon energetyczny wraca. Dla kogo dopłata do prądu i ogrzewania?

Agnieszka Grotek
Agnieszka Grotek
Marta Kowalska
2025-12-09 15:24

W ubiegłym roku ponad 2,4 mln gospodarstw domowych skorzystało z bonu energetycznego, mającego złagodzić skutki wysokich cen prądu. Czy to wsparcie będzie kontynuowane? Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozwiewa wątpliwości: w 2026 roku bon energetyczny nie będzie realizowany. Sprawdź, jakie formy wsparcia, takie jak mrożenie cen prądu i bon ciepłowniczy, będą dostępne w 2025 i 2026 roku oraz komu przysługują dopłaty w związku z systemem ETS2.

Gniazdko elektryczne z włożoną wtyczką obok rozsypanych polskich banknotów, w tym 50, 20 i 10 złotych. Zdjęcie symbolizuje koszty energii i temat bonu energetycznego, o którym przeczytasz więcej na portalu Super Biznes.

i

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Gniazdko elektryczne z włożoną wtyczką obok rozsypanych polskich banknotów, w tym 50, 20 i 10 złotych. Zdjęcie symbolizuje koszty energii i temat bonu energetycznego, o którym przeczytasz więcej na portalu Super Biznes.
  • W 2024 roku Polacy mogli skorzystać z jednorazowego bonu energetycznego o wartości od 300 zł do 1200 zł, zależnie od dochodów i liczby osób w gospodarstwie, który wypłacono ok. 2,4 mln gospodarstw domowych.
  • Ministerstwo Klimatu i Środowiska potwierdziło, że bon energetyczny nie będzie kontynuowany w 2026 roku, a w 2025 roku mogą mieć miejsce jedynie zaległe wypłaty.
  • Zamiast bonu energetycznego, w 2025 i 2026 roku będą obowiązywać mrożenie cen prądu oraz bon ciepłowniczy dla odbiorców ciepła systemowego, z progami wsparcia od 500 zł do 3500 zł.
  • Od 2027 roku planowane są dopłaty osłonowe w wysokości 300 zł kwartalnie dla emerytów i rencistów o niskich dochodach, mające złagodzić skutki nowego systemu klimatycznego ETS2.

Bon energetyczny – historia pewnego programu

W 2024 roku Polacy mogli skorzystać z jednorazowego wsparcia w postaci bonu energetycznego, skierowanego do gospodarstw domowych o niskich dochodach. Wnioski przyjmowano od 1 sierpnia do 30 września 2024 roku, a obowiązywały następujące kryteria dochodowe:

  • 2 500 zł na osobę – gospodarstwo jednoosobowe,
  • 1 700 zł na osobę – gospodarstwo wieloosobowe.

Wysokość bonu energetycznego zależała od liczby osób w gospodarstwie domowym:

  • 300 zł – 1 osoba,
  • 400 zł – 2–3 osoby,
  • 500 zł – 4–5 osób,
  • 600 zł – 6 osób i więcej.

Rodziny ogrzewające dom energią elektryczną mogły liczyć na podwojone kwoty:

  • 600 zł – gospodarstwo jednoosobowe,
  • 800 zł – gospodarstwo składające się z 2 do 3 osób,
  • 1000 zł – gospodarstwo domowe wieloosobowe 4 do 5 osób,
  • 1200 zł – co najmniej 6 osób.

Ostatecznie, świadczenie wypłacono ok. 2,4 mln gospodarstw domowych.

Koniec bonu energetycznego w 2026 roku – oficjalne stanowisko

Niestety, mamy złą wiadomość dla osób liczących na kontynuację programu. Ministerstwo Klimatu i Środowiska jednoznacznie potwierdziło, że bon energetyczny nie będzie realizowany w 2026 roku. Oznacza to brak nowych wypłat, nowych wniosków i nowego naboru. W 2025 roku mogły mieć miejsce jedynie opóźnione wypłaty za 2024 rok w gminach, które realizowały zaległe decyzje, ale nie jest to nowy program.

Decyzja rządu o rezygnacji z bonu energetycznego wynika z przekonania, że mrożenie cen energii oraz wprowadzenie bonu ciepłowniczego (od listopada 2025 roku) skutecznie zredukują koszty ogrzewania i prądu. Dodatkowo, w 2027 roku ma wejść w życie nowy system klimatyczny ETS2, który ma zostać złagodzony dodatkowymi dopłatami dla wybranych grup Polaków. Poniżej przedstawiamy szczegóły dotyczące obowiązujących programów.

Co zamiast bonu energetycznego w 2025 i 2026 roku?

Mimo braku bonu energetycznego, wciąż dostępne są inne formy wsparcia dla gospodarstw domowych:

  • Mrożenie cen prądu – obowiązuje do końca 2025 roku. W ramach tego mechanizmu, cena energii została ograniczona do 500 zł/MWh (maksymalna cena regulowana). Bez mrożenia, cena ta wyniosłaby ok. 623 zł/MWh. Opłata mocowa pozostaje bez zmian, a sama energia nie drożeje dzięki interwencji rządu.
  • Bon ciepłowniczy 2025 i 2026 – to obecnie główna forma wsparcia dla gospodarstw domowych korzystających z ciepła systemowego.
  • Bon ciepłowniczy – dla kogo i na jakich zasadach?

Świadczenie przysługuje wyłącznie odbiorcom ciepła systemowego (mieszkania w blokach, spółdzielniach, wspólnotach), pod warunkiem, że cena ciepła przekracza 170 zł/GJ netto. Jeżeli koszt jest niższy, wniosek zostanie odrzucony. Wiele dużych miast zostało wyłączonych z programu, ponieważ stawki nie przekraczają 170 zł/GJ.

Spółki ciepłownicze publikują dane dotyczące cen ciepła, a spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mają obowiązek wystawić zaświadczenie z aktualną stawką. Bez tego dokumentu rozpatrzenie wniosku nie będzie możliwy.

Progi wsparcia w ramach bonu ciepłowniczego

Wysokość świadczenia zależy od ceny ciepła:

  • 170–200 zł/GJ netto - 500 zł (wypłata w 2026 r.) i 1000 zł (wypłata pod koniec 2026 r.)
  • 200–230 zł/GJ netto - 1000 zł (wypłata w 2026 r.) i 2000 zł (wypłata pod koniec 2026 r.)
  • powyżej 230 zł/GJ netto - 1750 zł (wypłata w 2026 r.) i 3500 zł (wypłata pod koniec 2026 r.)

Wsparcie będzie wypłacane w dwóch transzach. Pierwsza transza trafi do mieszkańców na początku 2026 roku jako rekompensata za sezon 2025. Druga zostanie wypłacona pod koniec 2026 roku, a kwoty będą wyższe.

Dochód jest kluczowym warunkiem przyznania bonu ciepłowniczego. Świadczenie w pełnej wysokości otrzymają osoby, które nie przekraczają progu 3272,69 zł w gospodarstwie jednoosobowym oraz 2454,52 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. W przypadku przekroczenia tych progów, świadczenie zostanie pomniejszone zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę".

Od 2027 roku ma wejść w życie system dopłat osłonowych związanych z ETS2, czyli nowym unijnym podatkiem od emisji CO₂, który podniesie koszty paliw i ogrzewania. Rząd planuje wprowadzenie programu, w którym emeryci i renciści o niskich dochodach będą otrzymywać 300 zł kwartalnie, czyli 1200 zł rocznie, aby złagodzić skutki ETS2. Nowy program ma chronić osoby najbardziej narażone na wzrost cen paliw i energii.

Inne formy wsparcia w 2025 i 2026 roku

Oprócz wymienionych wyżej, w 2025 i 2026 roku obowiązują następujące formy wsparcia:

  • bon ciepłowniczy,
  • mrożenie cen energii,
  • dopłaty osłonowe z ustawy o świadczeniach rodzinnych (dla najuboższych),
  • lokalne programy gminne, np. dopłaty do wymiany pieców lub ciepła sieciowego.

Niestety, nie przewiduje się kontynuacji ogólnopolskich dodatków węglowych, gazowych czy na pellet. Te programy zakończyły się w latach 2023–2024 i nic nie wskazuje na to, by miały powrócić w najbliższych dwóch latach.

Pieniądze to nie wszystko - Sebastian Kondracki
Przeczytaj także:
Kończy się czas na złożenie wniosku o bon ciepłowniczy. Nawet 5250 zł dopłaty
Super Biznes SE Google News
QUIZ PRL. Dekrety i plany – gospodarka PRL w pigułce
Pytanie 1 z 15
Jakie przedsiębiorstwa dominowały w gospodarce PRL?
QUIZ PRL: „Dekrety i plany – gospodarka PRL w pigułce”
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BON ENERGETYCZNY