Boom na ryczałt. Polacy przeliczyli sobie korzyści, ale są problemy

Około 1,7 mln podatników rozliczyło się za 2022 r. według ryczałtu. To o 200 tys. więcej niż rok wcześniej. Wpływy do budżetu z tego tytułu wzrosły trzykrotnie – z 5,19 mld zł w 2021 r. do 15,03 mld zł w 2022 r. - podaje onet.pl. Okazuje się, że gro osób wybierających ryczałtową formę opodatkowania to osoby samozatrudnione, które mogą sporo zarobić przy niskich kosztach uzyskania przychodu. Ale w tej grupie są także osoby otrzymujące pieniądze z najmu czy podnajmu nieruchomości lub dzierżawy.

Najwięcej podatników stosuje stawkę ryczałtową 8,5 proc. I tutaj mamy właśnie przychody z najmu - od początku roku jest wyłączną metodą opodatkowania dla takiej aktywności. Jedynie najem w działalności gospodarczej można opodatkować innymi formami: skalą PIT, liniowym PIT i również ryczałtem.

Ale w tej grupie są nie tylko samozatrudnieni czy właściciele nieruchomości czy gruntów, ale i wszyscy ci, których nie da się przyporządkować do innej grupy podatników. Im przypisuje się właśnie ryczałt 8,5 proc.

Jednak ryczałt ma też swoje wady. Jedną z podstawowych wad ryczałtu jest niepewność co do stawki. Stawka ryczałtu od niektórych aktywności zależna jest od odpowiedniego kodu PKWiU, tj. czynności wykonywane przez przedsiębiorcę, które odpowiadają danemu PKWiU muszą zostać opodatkowane stawką właściwą dla konkretnego kodu.

