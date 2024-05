Borys Budka miał rozliczyć PiS. Porzuci rząd Tuska dla posady w Brukseli

Owocowe piątki odchodzą do lamusa? Takich teraz chcemy benefitów

Borys Budka opuści ministerstwo dla posady z Brukseli. Co z obiecanymi audytami?

Podczas exposé 13 grudnia Donald Tusk zapowiedział, że Borys Budka przygotowuje raport z błyskawicznego audytu w spółkach Skarbu Państwa. Póki co jednak MAP nie upubliczniło żadnych raportów, a od 13 grudnia minęły ponad cztery miesiące. Tymczasem Borys Budka startuje w wyborach do europarlamentu z pierwszego miejsca na liście Koalicji Obywatelskiej w okręgu numer 11 (województwo śląskie). Jeśli dostanie wystarczająco głosów, opuści ministerstwo. A co z wynikami audytów?

Gdy money.pl zapytało MAP o audyty dostało odpowiedź, że w kluczowych spółkach dokonano zmian w radach nadzorczych, które przeprowadzają postępowania kwalifikacyjne w celu wybrania nowych zarządów. Tam gdzie postępowania zostały zakończone trwają audyty, a wszelkie nieprawidłowości mają trafiać do organów ścigania. Resort twierdzi, że wyniki audytów zostaną zaprezentowane po ich zakończeniu i odsyła do poszczególnych spółek. Gdy jednak money.pl zapytało spółki o audyty, te odmówiły odpowiedzi.

Spółki Skarbu Państwa zasłaniały się tajemnicą przedsiębiorstwa, lub ryzykiem działania na szkodę spółki. Wszelkie informacje zdradzone przed oficjalnymi audytami mogłyby zadziałać negatywnie na wycenę ich wartości. Wiemy natomiast, że faktycznie działania w Orlenie trafiają do organów ścigania, o czym świadczą śledztwa prokuratury.

Audyty w spółkach utajnione. Wyniki poznamy po śledztwach prokuratury?

Jak dowiedziała się money.pl od anonimowego pracownika dużej firmy audytorskiej, spółki Skarbu Państwa miały prosić o usługę forensic. Taki audyt nie podlega przetargom, a ma na celu wykryć nadużycia finansowe i przygotować dowody, które mają być wykorzystane do zawiadomienia np. prokuratury. Nie wszystkie takie oferty są jednak przyjmowane, np. ze względu na nierealne ceny, terminy, czy cel.

Portal podaje również, że proces wymiany kadr w spółkach wciąż trwa, choć z racji na odejścia i zwolnienia w zarządach o dowody może być coraz trudniej. Ponadto efekty audytów nie powinny być upubliczniane, dopóki swojej pracy nie wykonają służby.

Wygląda jednak na to, że raport Ministerstwa Aktywów Państwowych, jeśli kiedykolwiek zostanie upubliczniony może nie być już dziełem ministra Budki. O ile dostanie mandat europosła.

Niżej zobaczycie, jak mieszka minister Borys Budka z żoną i córką. Mają piękny ogród:

Pieniądze to nie wszystko Leon Komornicki Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.