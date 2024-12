Miejsca parkingowe. Nowe przepisy

Obowiązujące przepisy regulują zasady dotyczące budowy miejsc parkingowych przy nowych inwestycjach. Wymagane jest półtora miejsca lub jedno miejsce na mieszkanie w nowej inwestycji. Jednak wszystko może się zmienić. W życie mogą wejść przepisy, które zwolnią deweloperów z tego obowiązku i znów właściciele mieszkań będą walczyć o miejsca parkingowe jak w epoce kamienia łupanego o ogień.

Wymóg liczby miejsc parkingowych przy inwestycji mieszkaniowej pojawił się w opisie tworzonego właśnie projektu ustawy o rozwiązaniach służących zwiększeniu dostępności gruntów pod budownictwo mieszkaniowe. Projekt został dodany w ostatnich dniach do wykazu prac legislacyjnych. Okazuje się jednak, że pilnej korekty wymagają regulacje stanowiące obecnie silny hamulec dla zwiększenia liczby rozpoczynanych inwestycji mieszkaniowych dotyczące minimalnego wskaźnika liczby miejsc postojowych przewidzianych do realizacji w ramach inwestycji mieszkaniowej lokalizowanej w trybie określonym w ustawie mieszkaniowej.

Kto zdecyduje o miejscach parkingowych

I co najważniejsze, nowe regulacje znoszą konieczność określania na poziomie krajowym minimalnego współczynnika liczby miejsc postojowych przewidzianych do realizacji w ramach inwestycji mieszkaniowej. Oznacza to powrót zasad obowiązujących przed 2023 rokiem. Minimalna liczba miejsc postojowych będzie ustalana w uchwałach o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przyjmowanych na podstawie ustawy mieszkaniowej. Ma obowiązywać przepis upoważniający radę gminy do określenia w lokalnych standardach urbanistycznych liczby miejsc postojowych niezbędnych dla obsługi realizowanej inwestycji mieszkaniowej.

