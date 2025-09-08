Brak zaufania kosztuje polską gospodarkę fortunę. Straty sięgają niemal biliona złotych rocznie

Agnieszka Grotek
Agnieszka Grotek
PAP
PAP
2025-09-08 9:41

Nowy raport ujawnia szokujące dane dotyczące strat finansowych wynikających z obaw przed nieuczciwymi kontrahentami. Kwota niemal biliona złotych rocznie, którą traci polska gospodarka, to alarmujący sygnał, który powinien skłonić do refleksji nad kondycją zaufania w relacjach biznesowych. Jakie są przyczyny tego zjawiska i co można zrobić, aby je odwrócić?

Zbliżenie na ułożone wachlarzowo banknoty stuzłotowe, symbolizujące straty finansowe. Widoczne zielono-fioletowe banknoty z orłem w godle Polski i napisem STO ZŁOTYCH, podkreślają skalę problemu braku zaufania w polskim biznesie. Ten bilion złotych rocznie tracony przez gospodarkę to temat analizowany na portalu Super Biznes.

i

Zbliżenie na ułożone wachlarzowo banknoty stuzłotowe, symbolizujące straty finansowe. Widoczne zielono-fioletowe banknoty z orłem w godle Polski i napisem "STO ZŁOTYCH", podkreślają skalę problemu braku zaufania w polskim biznesie. Ten bilion złotych rocznie tracony przez gospodarkę to temat analizowany na portalu Super Biznes.
  • Brak zaufania w polskim biznesie kosztuje gospodarkę niemal bilion złotych rocznie (974 mld zł), co jest dramatycznym wzrostem z 281 mld zł w 2015 roku.
  • Polskie firmy, obawiając się nieuczciwych kontrahentów, rezygnują z zyskownych transakcji, co hamuje rozwój, innowacje i inwestycje.
  • Przyczynami problemu są m.in. niska kultura prawna, brak transparentności, słaba etyka biznesowa oraz negatywne doświadczenia firm.
  • Kluczowe dla odbudowy zaufania jest wzmocnienie prawa, zwiększenie transparentności, promowanie etyki oraz wykorzystanie technologii, np. blockchain.

Obawy przed nieuczciwymi kontrahentami paraliżują polskie firmy, prowadząc do rezygnacji z potencjalnie zyskownych transakcji. Konsekwencje tego zjawiska są dramatyczne dla całej gospodarki, która traci na tym niemal bilion zł rocznie. Te alarmujące dane zostały przedstawione w raporcie zleconym przez Krajowy Rejestr Długów, o którym poinformowała „Rzeczpospolita”.

Raport pt. „Kapitał społeczny i zaufanie w polskim biznesie 2025” został opracowany przez zespół naukowców z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pod kierunkiem prof. Jana Fazlagicia. Jego celem było zbadanie wpływu braku zaufania na funkcjonowanie polskich przedsiębiorstw i oszacowanie jego kosztów dla gospodarki.

Jak czytamy, „wynika z niego jednoznacznie, że zjawisko braku zaufania nie ogranicza się do problemów wizerunkowych czy etycznych. Ma realny i policzalny wymiar ekonomiczny”. Raport rzuca światło na poważny problem, który hamuje rozwój polskiego biznesu i generuje ogromne straty finansowe.

Skala problemu rośnie w zatrważającym tempie

„Rzeczpospolita” zwróciła uwagę na dramatyczny wzrost kosztów braku zaufania w polskiej gospodarce na przestrzeni lat. W pierwszej edycji raportu, opublikowanej w 2015 r., eksperci oszacowali, że brak zaufania kosztuje polską gospodarkę ok. 281 mld zł rocznie. Była to kwota, która już wtedy pokazywała skalę utraconych transakcji i inwestycji.

Zastosowanie tego samego wskaźnika dziś oznaczałoby koszt 514 mld zł, jednak najnowsze wyliczenia pokazują, że faktyczny ciężar jest niemal dwukrotnie większy - aż 974 mld zł. To zatrważający wzrost, który świadczy o pogłębianiu się problemu i jego negatywnym wpływie na polską gospodarkę.

„To nie tylko stracone kontrakty, lecz także niewykorzystane możliwości inwestycyjne i innowacyjne” - podkreśliła gazeta. Brak zaufania prowadzi do unikania ryzyka, ogranicza współpracę między firmami i hamuje wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. W efekcie polska gospodarka traci potencjał rozwoju i konkurencyjność na arenie międzynarodowej.

Utracone kontrakty i inwestycje

Firmy, obawiając się nieuczciwości kontrahentów, rezygnują z zawierania umów i realizacji projektów, które mogłyby przynieść im zyski. To prowadzi do utraty potencjalnych przychodów i ogranicza możliwości rozwoju.

Brak zaufania utrudnia współpracę między firmami, co ogranicza wymianę wiedzy i doświadczeń. W efekcie trudniej jest wdrażać innowacyjne rozwiązania i tworzyć nowe produkty i usługi.

Inwestorzy, obawiając się ryzyka związanego z brakiem zaufania, rezygnują z inwestowania w polskie firmy i projekty. To ogranicza dostęp do kapitału i hamuje rozwój gospodarczy.

Przyczyny braku zaufania w biznesie

Przyczyn braku zaufania w polskim biznesie jest wiele. Można do nich zaliczyć m.in.:

Niską kulturę prawną: Niedoskonałe przepisy i trudności w egzekwowaniu prawa sprzyjają nieuczciwym praktykom biznesowym.Brak transparentności: Brak dostępu do informacji o kontrahentach i ich wiarygodności utrudnia podejmowanie decyzji biznesowych.Słabą etykę biznesową: Niektóre firmy kierują się wyłącznie zyskiem, nie zważając na zasady etyki i uczciwości.Negatywne doświadczenia: Firmy, które padły ofiarą nieuczciwych kontrahentów, tracą zaufanie do innych podmiotów gospodarczych.Jak odbudować zaufanie w biznesie?

Odbudowa zaufania w polskim biznesie to proces długotrwały i wymagający zaangażowania wielu stron. Można podjąć następujące kroki:

  • Wzmocnienie kultury prawnej: Należy poprawić jakość przepisów i skuteczność ich egzekwowania.
  • Zwiększenie transparentności: Należy ułatwić dostęp do informacji o kontrahentach i ich wiarygodności.
  • Promowanie etyki biznesowej: Należy edukować przedsiębiorców na temat zasad etyki i uczciwości w biznesie.
  • Wspieranie dialogu i współpracy: Należy tworzyć platformy wymiany doświadczeń i budowania relacji między firmami.
  • Wykorzystanie nowoczesnych technologii: Należy wykorzystać technologie takie jak blockchain do zwiększenia transparentności i bezpieczeństwa transakcji.
  • Odbudowa zaufania w biznesie to kluczowy element rozwoju polskiej gospodarki. Bez zaufania nie ma współpracy, innowacji i inwestycji. Dlatego tak ważne jest podjęcie działań mających na celu poprawę klimatu biznesowego i stworzenie warunków do uczciwej konkurencji.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej - Karpacz 2025
Przeczytaj także:
Rząd Tuska chce wyciąć polskie firmy z przetargu na szybką kolej? Ekspert: "To …
Super Biznes SE Google News
QUIZ PRL. Dekrety i plany – gospodarka PRL w pigułce
Pytanie 1 z 15
Jakie przedsiębiorstwa dominowały w gospodarce PRL?
QUIZ PRL: „Dekrety i plany – gospodarka PRL w pigułce”
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BIZNES