Obawy przed nieuczciwymi kontrahentami paraliżują polskie firmy, prowadząc do rezygnacji z potencjalnie zyskownych transakcji. Konsekwencje tego zjawiska są dramatyczne dla całej gospodarki, która traci na tym niemal bilion zł rocznie. Te alarmujące dane zostały przedstawione w raporcie zleconym przez Krajowy Rejestr Długów, o którym poinformowała „Rzeczpospolita”.
Raport pt. „Kapitał społeczny i zaufanie w polskim biznesie 2025” został opracowany przez zespół naukowców z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pod kierunkiem prof. Jana Fazlagicia. Jego celem było zbadanie wpływu braku zaufania na funkcjonowanie polskich przedsiębiorstw i oszacowanie jego kosztów dla gospodarki.
Jak czytamy, „wynika z niego jednoznacznie, że zjawisko braku zaufania nie ogranicza się do problemów wizerunkowych czy etycznych. Ma realny i policzalny wymiar ekonomiczny”. Raport rzuca światło na poważny problem, który hamuje rozwój polskiego biznesu i generuje ogromne straty finansowe.
Skala problemu rośnie w zatrważającym tempie
„Rzeczpospolita” zwróciła uwagę na dramatyczny wzrost kosztów braku zaufania w polskiej gospodarce na przestrzeni lat. W pierwszej edycji raportu, opublikowanej w 2015 r., eksperci oszacowali, że brak zaufania kosztuje polską gospodarkę ok. 281 mld zł rocznie. Była to kwota, która już wtedy pokazywała skalę utraconych transakcji i inwestycji.
Zastosowanie tego samego wskaźnika dziś oznaczałoby koszt 514 mld zł, jednak najnowsze wyliczenia pokazują, że faktyczny ciężar jest niemal dwukrotnie większy - aż 974 mld zł. To zatrważający wzrost, który świadczy o pogłębianiu się problemu i jego negatywnym wpływie na polską gospodarkę.
„To nie tylko stracone kontrakty, lecz także niewykorzystane możliwości inwestycyjne i innowacyjne” - podkreśliła gazeta. Brak zaufania prowadzi do unikania ryzyka, ogranicza współpracę między firmami i hamuje wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. W efekcie polska gospodarka traci potencjał rozwoju i konkurencyjność na arenie międzynarodowej.
Utracone kontrakty i inwestycje
Firmy, obawiając się nieuczciwości kontrahentów, rezygnują z zawierania umów i realizacji projektów, które mogłyby przynieść im zyski. To prowadzi do utraty potencjalnych przychodów i ogranicza możliwości rozwoju.
Brak zaufania utrudnia współpracę między firmami, co ogranicza wymianę wiedzy i doświadczeń. W efekcie trudniej jest wdrażać innowacyjne rozwiązania i tworzyć nowe produkty i usługi.
Inwestorzy, obawiając się ryzyka związanego z brakiem zaufania, rezygnują z inwestowania w polskie firmy i projekty. To ogranicza dostęp do kapitału i hamuje rozwój gospodarczy.
Przyczyny braku zaufania w biznesie
Przyczyn braku zaufania w polskim biznesie jest wiele. Można do nich zaliczyć m.in.:
Niską kulturę prawną: Niedoskonałe przepisy i trudności w egzekwowaniu prawa sprzyjają nieuczciwym praktykom biznesowym.Brak transparentności: Brak dostępu do informacji o kontrahentach i ich wiarygodności utrudnia podejmowanie decyzji biznesowych.Słabą etykę biznesową: Niektóre firmy kierują się wyłącznie zyskiem, nie zważając na zasady etyki i uczciwości.Negatywne doświadczenia: Firmy, które padły ofiarą nieuczciwych kontrahentów, tracą zaufanie do innych podmiotów gospodarczych.Jak odbudować zaufanie w biznesie?
Odbudowa zaufania w polskim biznesie to proces długotrwały i wymagający zaangażowania wielu stron. Można podjąć następujące kroki:
- Wzmocnienie kultury prawnej: Należy poprawić jakość przepisów i skuteczność ich egzekwowania.
- Zwiększenie transparentności: Należy ułatwić dostęp do informacji o kontrahentach i ich wiarygodności.
- Promowanie etyki biznesowej: Należy edukować przedsiębiorców na temat zasad etyki i uczciwości w biznesie.
- Wspieranie dialogu i współpracy: Należy tworzyć platformy wymiany doświadczeń i budowania relacji między firmami.
- Wykorzystanie nowoczesnych technologii: Należy wykorzystać technologie takie jak blockchain do zwiększenia transparentności i bezpieczeństwa transakcji.
- Odbudowa zaufania w biznesie to kluczowy element rozwoju polskiej gospodarki. Bez zaufania nie ma współpracy, innowacji i inwestycji. Dlatego tak ważne jest podjęcie działań mających na celu poprawę klimatu biznesowego i stworzenie warunków do uczciwej konkurencji.