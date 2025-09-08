Brak zaufania w polskim biznesie kosztuje gospodarkę niemal bilion złotych rocznie (974 mld zł), co jest dramatycznym wzrostem z 281 mld zł w 2015 roku.

Polskie firmy, obawiając się nieuczciwych kontrahentów, rezygnują z zyskownych transakcji, co hamuje rozwój, innowacje i inwestycje.

Przyczynami problemu są m.in. niska kultura prawna, brak transparentności, słaba etyka biznesowa oraz negatywne doświadczenia firm.

Kluczowe dla odbudowy zaufania jest wzmocnienie prawa, zwiększenie transparentności, promowanie etyki oraz wykorzystanie technologii, np. blockchain.

Obawy przed nieuczciwymi kontrahentami paraliżują polskie firmy, prowadząc do rezygnacji z potencjalnie zyskownych transakcji. Konsekwencje tego zjawiska są dramatyczne dla całej gospodarki, która traci na tym niemal bilion zł rocznie. Te alarmujące dane zostały przedstawione w raporcie zleconym przez Krajowy Rejestr Długów, o którym poinformowała „Rzeczpospolita”.

Raport pt. „Kapitał społeczny i zaufanie w polskim biznesie 2025” został opracowany przez zespół naukowców z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pod kierunkiem prof. Jana Fazlagicia. Jego celem było zbadanie wpływu braku zaufania na funkcjonowanie polskich przedsiębiorstw i oszacowanie jego kosztów dla gospodarki.

Jak czytamy, „wynika z niego jednoznacznie, że zjawisko braku zaufania nie ogranicza się do problemów wizerunkowych czy etycznych. Ma realny i policzalny wymiar ekonomiczny”. Raport rzuca światło na poważny problem, który hamuje rozwój polskiego biznesu i generuje ogromne straty finansowe.

Skala problemu rośnie w zatrważającym tempie

„Rzeczpospolita” zwróciła uwagę na dramatyczny wzrost kosztów braku zaufania w polskiej gospodarce na przestrzeni lat. W pierwszej edycji raportu, opublikowanej w 2015 r., eksperci oszacowali, że brak zaufania kosztuje polską gospodarkę ok. 281 mld zł rocznie. Była to kwota, która już wtedy pokazywała skalę utraconych transakcji i inwestycji.

Zastosowanie tego samego wskaźnika dziś oznaczałoby koszt 514 mld zł, jednak najnowsze wyliczenia pokazują, że faktyczny ciężar jest niemal dwukrotnie większy - aż 974 mld zł. To zatrważający wzrost, który świadczy o pogłębianiu się problemu i jego negatywnym wpływie na polską gospodarkę.

„To nie tylko stracone kontrakty, lecz także niewykorzystane możliwości inwestycyjne i innowacyjne” - podkreśliła gazeta. Brak zaufania prowadzi do unikania ryzyka, ogranicza współpracę między firmami i hamuje wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. W efekcie polska gospodarka traci potencjał rozwoju i konkurencyjność na arenie międzynarodowej.

Utracone kontrakty i inwestycje

Firmy, obawiając się nieuczciwości kontrahentów, rezygnują z zawierania umów i realizacji projektów, które mogłyby przynieść im zyski. To prowadzi do utraty potencjalnych przychodów i ogranicza możliwości rozwoju.

Brak zaufania utrudnia współpracę między firmami, co ogranicza wymianę wiedzy i doświadczeń. W efekcie trudniej jest wdrażać innowacyjne rozwiązania i tworzyć nowe produkty i usługi.

Inwestorzy, obawiając się ryzyka związanego z brakiem zaufania, rezygnują z inwestowania w polskie firmy i projekty. To ogranicza dostęp do kapitału i hamuje rozwój gospodarczy.

Przyczyny braku zaufania w biznesie

Przyczyn braku zaufania w polskim biznesie jest wiele. Można do nich zaliczyć m.in.:

Niską kulturę prawną: Niedoskonałe przepisy i trudności w egzekwowaniu prawa sprzyjają nieuczciwym praktykom biznesowym.Brak transparentności: Brak dostępu do informacji o kontrahentach i ich wiarygodności utrudnia podejmowanie decyzji biznesowych.Słabą etykę biznesową: Niektóre firmy kierują się wyłącznie zyskiem, nie zważając na zasady etyki i uczciwości.Negatywne doświadczenia: Firmy, które padły ofiarą nieuczciwych kontrahentów, tracą zaufanie do innych podmiotów gospodarczych.Jak odbudować zaufanie w biznesie?

Odbudowa zaufania w polskim biznesie to proces długotrwały i wymagający zaangażowania wielu stron. Można podjąć następujące kroki:

Wzmocnienie kultury prawnej: Należy poprawić jakość przepisów i skuteczność ich egzekwowania.

Zwiększenie transparentności: Należy ułatwić dostęp do informacji o kontrahentach i ich wiarygodności.

Promowanie etyki biznesowej: Należy edukować przedsiębiorców na temat zasad etyki i uczciwości w biznesie.

Wspieranie dialogu i współpracy: Należy tworzyć platformy wymiany doświadczeń i budowania relacji między firmami.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii: Należy wykorzystać technologie takie jak blockchain do zwiększenia transparentności i bezpieczeństwa transakcji.

Odbudowa zaufania w biznesie to kluczowy element rozwoju polskiej gospodarki. Bez zaufania nie ma współpracy, innowacji i inwestycji. Dlatego tak ważne jest podjęcie działań mających na celu poprawę klimatu biznesowego i stworzenie warunków do uczciwej konkurencji.

