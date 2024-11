To już dziś! Rząd Tuska zrobił prezent seniorom! Oto, co dostaną za grosze

Policja obniża standardy z powodu kryzysu kadrowego?

"Rzeczpospolita" wyjaśnia, że "zmiany w zasadach rekrutacji do policji mają być jedną z rządowych recept na historyczną zapaść kadrową w tej formacji".

- Mowa o obowiązującej od tygodnia tzw. ustawie antywakatowej, która umożliwia byłym funkcjonariuszom powrót do służby na prostszych zasadach, łatwiejsza jest też rekrutacja dla absolwentów klas mundurowych. Do policji będą mogli zgłaszać się także uczniowie ostatnich klas liceów czy techników. We wtorek opublikowano projekt rozporządzenia regulujący te zmiany - informuje.

Ekspert: obniżenie standardów będzie generować dodatkowe koszty

Zdaniem prof. Tomasza Safjańskiego z Akademii WSB "to błąd". "Według niego zmiany te wskazują na szukanie przez policję kandydatów wśród ludzi mało zmotywowanych i o niskich kwalifikacjach, co generuje ogromne koszty i nie gwarantuje ich utrzymania w służbie na dłużej" - podkreśla "Rz".

- Na słabych kandydatów policji po prostu nie stać. Nawet przy ogromnych kosztach ich wyszkolenia i wyposażenia nie będą profesjonalistami policyjnymi. Przyjęte rozwiązania nie uzdrowią katastrofalnej sytuacji kadrowej. Liczba wakatów będzie się zwiększać i w lutym 2025 r. może osiągnąć nawet 20 tys. – mówi prof. Safjański.

Według dziennika, "braki kadrowe w policji już są dotkliwe". "W samej Warszawie brakuje 2,5 tys. funkcjonariuszy, co stanowi blisko 25 proc. całej stołecznej obsady. W innych regionach kraju jest niewiele lepiej. Wysoki odsetek wakatów – na poziome powyżej 10 proc. – utrzymuje się w ośmiu województwach. Do pełnej obsady w skali całego kraju potrzeba 13,7 tys. nowych funkcjonariuszy. A tych niestety nie przybywa. Do końca września przyjęto do służby 3940 policjantów" - czytamy