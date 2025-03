Brakuje jaja w sklepach! Limitują sprzedaż przed Wielkanocą

Nadchodzi pomoc rządu dla emerytur Polaków! To dopiero początek zmian

Ptasia grypa szaleje. Miliony wybitych kur

Dane Głównego Inspektoratu Weterynaryjnego (GIW), na które powołuje się serwis forsal.pl, ujawniają, że w Polsce jest już kilkadziesiąt ognisk ptasiej grypy, co spowodowało wybicie ponad 2 mln sztuk drobiu, a w tylko w Wielkopolsce 1,7 mln kur. Na początku marca w Polsce notowano 35 ognisk ptasiej grypy - najwięcej spośród wszystkich krajów UE w 2025 roku. Trudna sytuacja jest także we Włoszech (21 ognisk) i Węgry (16 ognisk), a w Niemczech doszło dotychczas do sześciu ognisk zakażeń drobiu wirusem ptasiej grypy. W Wielkiej Brytanii wybić trzeba było 1,7 mln kur, a w USA wybito aż 58 mln sztuk drobiu.

Sklepy ograniczają sprzedaż jaj

Ptasia grypa i związane z tym wybijanie kur, powoduje brak jaj w sklepach. Deusche Eier-Union, główna organizacja zrzeszająca niemieckich producentów jaj informuje, że pierwsze sieci handlowe już wprowadziły limity zakupowe. W Polsce na razie problemu nie ma, bo producenci reagują na sytuację i zwiększają wylęg kur niosek - podaje Krajowa Federacja Handlowców Drobiu i Producentów Jaj.

Mamy sygnał świadczący o zwiększonej ilości kur niosek w polskich fermach, co daje szansę na wzrost podaży jaj i powstrzymanie dalszego wzrostu ich cen. Oczywiście, w sytuacji, gdy w ciągu ostatnich miesięcy w Polsce z powodu grypy ptaków wybito około 6 milionów kur, w tym blisko trzy miliony niosek, przywrócenie stanu pełnej równowagi może potrwać kilka miesięcy - powiedział prezes Federacji Paweł Podstawka, cytowany przez biznes.interia.pl

Ile kosztują jaja w marcu 2025?

Średnia cena jajek jest już o 11,3 proc. wyższa rok do roku. Jaja z wolnego wybiegu kosztują już 1,60 zł za sztukę, a czasami więcej. Za jaja z chowu ściółkowego płacimy nawet 0,89 zł/szt. Taniej jest w dyskontach, a to dzięki promocjom np. w Biedronce w dniach 10-15 marca jaja ściółkowe Moja Kurka są w promocji drugi tańszy produkt 40 proc. taniej.