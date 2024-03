Ile zarabia kierowca TIR-a?

Firmy transportowe wciąż szukają pracowników. Brakuje kierowcy autobusów, samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych. Tylko w jednym z popularnych serwisów z ofertami pracy - Pracuj.pl od początku 2024 roku opublikowano 959 ofert pracy dla kierowców kat. C. Aby zostać kierowcą TIR-a trzeba mieć prawo jazdy kategorii C lub C+E. Pierwszy dokument uprawnia do kierowania pojazdem, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony, a drugi do jazdy z przyczepą. Kierowca nie musi spełniać wyśrubowanych wymagań dotyczących wykształcenia czy wieku. Musi natomiast przejść badania psychofizyczne i otrzymać świadectwo kwalifikacji zawodowej kierowcy. Uprawnienia trzeba odnawiać co kilka lat. Niestety, niezbędny kurs i otrzymanie dokumentów kosztuje w sumie nawet kilkanaście tysięcy złotych. A ile można zarobić jako kierowca TIR-a? W 2024 roku została podniesiona stawka przeciętnego, prognozowanego wynagrodzenia kierowcy z kwoty 6 935 zł do 7 824 zł netto. Natomiast kierowcy pracujący w transporcie międzynarodowym zarabiają zazwyczaj średnio około od 8 500 zł do 13 000 zł netto.

Pieniądze to nie wszystko - Jacek Janiszewski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.