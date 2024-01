Co z kanałem Brauna na You Tube?

"150 tys. subskrybentów i 1,3 tys. zamieszczonych filmów – to najważniejsze dane kanału na YouTubie posła Konfederacji Grzegorza Brauna. Niektóre z filmów mają ponad 300 tys. wyświetleń, a rekordzista – nagranie, na którym polityk rapuje w ramach akcji Hot- 16Challenge – zgromadził 1,3 mln widzów. W sumie kanał ma 33,5 mln wyświetleń, zawiera głównie komentarze Brauna, wypowiedzi z mównicy, wywiady i nagrania z konferencji. Poseł może go wkrótce stracić. Wszystko z powodu działania administratora YouTube’a" - czytamy w "Rzeczpospolitej". Według dziennika, przed kilkoma dniami serwis YouTube usunął 11 filmów z kanału Brauna jako naruszające wytyczne dla społeczności platformy. "Może się to wydawać niewiele, jednak – jak podkreśla YouTube w informacji na temat egzekwowania zasad – "uzyskanie trzech ostrzeżeń w ciągu 90 dni spowoduje trwałe usunięcie twojego kanału z YouTube" - pisze "Rzeczpospolita". Jak dodaje, Braun musi się liczyć z możliwością utraty pieczołowicie budowanego od lat kanału. Warto dodać, że publikacje na YouTube mogą wiązać się ze sporą monetyzacją, więc utrata kanału to nie tylko pozbawienie możliwości publikacji danych treści, kontaktu widzami, ale może wiązać się także z utratą wpływu m.in. z reklam, od patronów i od serwisu za dużą ilość subskrybcji.

