Ponad milion obcokrajowców na polskim rynku pracy

Z najnowszych danych GUS wynika, że na koniec stycznia 2025 roku w Polsce pracowało aż 1 milion 45 tysięcy cudzoziemców. Oznacza to wzrost o 4,5% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Udział obcokrajowców w ogólnej liczbie pracujących w Polsce wyniósł 6,4%, co oznacza, że już co szesnasta osoba wykonująca pracę w naszym kraju pochodzi z zagranicy.

Sezonowe wahania zatrudnienia

Mimo rosnącej tendencji, w porównaniu do grudnia 2024 roku odnotowano niewielki spadek liczby zatrudnionych cudzoziemców – o 1,8%. Eksperci tłumaczą to sezonowymi wahaniami, które mogą wynikać z zakończenia prac sezonowych lub wyjazdów do innych krajów - podaje rmf24.pl

Popularność umów zlecenia

Wśród pracujących w Polsce cudzoziemców dużą popularnością cieszą się umowy zlecenia i umowy pokrewne. Na dzień 31 stycznia 2025 roku aż 398,8 tys. obcokrajowców realizowało wyłącznie tego typu umowy. To o 3,3% więcej niż rok wcześniej, choć jednocześnie o 3,8% mniej niż w grudniu 2024 roku. Elastyczne formy zatrudnienia są popularne ze względu na łatwiejszy dostęp do pracy i możliwość szybkiego podjęcia zatrudnienia w różnych branżach.

Ukraińcy najliczniejszą grupą

Niezmiennie największą grupę obcokrajowców pracujących w Polsce stanowią obywatele Ukrainy. Na koniec stycznia 2025 roku w naszym kraju pracowało 701,8 tys. Ukraińców. To wzrost o 2,2% w porównaniu do stycznia 2024 roku, ale spadek o 1,7% w zestawieniu z grudniem 2024 roku.

