Kluczowe zmiany w nowelizacji ustawy o zapasach ropy i gazu

Nowelizacja ustawy o zapasach ropy i gazu to ważny krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Zmiany w magazynowaniu gazu za granicą i przesunięcie odpowiedzialności za rezerwy ropy i paliw w stronę RARS mogą wpłynąć na stabilność rynku paliw i ceny na stacjach benzynowych.

Sejm znowelizował ustawę o zapasach ropy i gazu, wprowadzając istotne zmiany w funkcjonowaniu rynku paliw i bezpieczeństwa energetycznego Polski. Nowelizacja ustawy o zapasach ropy i gazu dotyczy przede wszystkim mechanizmu utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu za granicą oraz podziału obowiązków między Rządową Agencję Rezerw Strategicznych (RARS) a importerami lub producentami w obszarze utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy i paliw.

Nowe przepisy, które trafią teraz do Senatu, mają na celu dostosowanie polskiego prawa do zmieniającej się sytuacji geopolitycznej i rynkowej. Jak podkreślają eksperci, zmiany te są kluczowe dla zapewnienia stabilności dostaw energii w przypadku wystąpienia kryzysowych sytuacji.

Magazynowanie gazu za granicą - jakie są nowe zasady po nowelizacji ustawy?

Zgodnie z nowelizacją, przechowywanie zapasów obowiązkowych gazu za granicą – w państwach UE, EOG i EFTA – będzie wymagało zgody właściwego ministra. Na wydanie tej decyzji minister będzie miał 14 dni i musi zasięgnąć opinii operatora przesyłowego gazu Gaz-Systemu. Decyzja ministra będzie ostateczna.

Warunki techniczne magazynowania gazu za granicą mają być takie, aby pozwalały przesłać całość zapasów do kraju w ciągu 50 dni, a nie 40 dni jak dotychczas. Wydłużenie czasu na przesłanie zapasów ma dać większą elastyczność w zarządzaniu logistyką i reagowaniu na ewentualne kryzysowe sytuacje.

Nowelizacja wykreśla też z ustawy konieczność rezerwowania zdolności przesyłowej na interkonektorze w przypadku utrzymywania zapasów gazu za granicą. Obecny zapis mówił o tym, że ci, którzy magazynują gaz za granicą, wykorzystują zdolności przesyłowe zarezerwowane na potrzeby dostarczenia całkowitych ilości zapasów obowiązkowych wyłącznie na potrzeby przesłania ich do kraju na wypadek kryzysu i nie można tej przepustowości wykorzystać w inny sposób.

Obowiązkowe rezerwy ropy i paliw pod kontrolą państwa? Jak nowelizacja ustawy wpłynie na importerów i producentów?

Ustawa zmienia przepisy o utrzymywaniu obowiązkowych rezerw ropy i paliw. Obecne regulacje mówią, że zapasy paliw i ropy mają wystarczać na 90 dni średniej dziennej produkcji lub przywozu, przy czym część z nich utrzymuje jako tzw. zapasy agencyjne Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (RARS), a resztę importerzy lub producenci w określonej proporcji. Nowelizacja ustawy o zapasach ropy i gazu zakłada, że coraz większa część obowiązku utrzymywania obowiązkowych rezerw ropy i paliw będzie przejmować RARS.

Importerzy i producenci muszą obecnie utrzymywać zapasy na 53 dni średniej produkcji lub przywozu. Po wejściu w życie nowych przepisów, poziom obowiązku importerów i producentów będzie stopniowo spadał: do 50 dni od wejścia w życie ustawy, do 47 dni od 30 czerwca 2026 r. i do 45 dni od 30 czerwca 2027 r. Zmiana ta może wpłynąć na strategie biznesowe firm z sektora paliwowego i wymagać dostosowania się do nowych realiów rynkowych.

