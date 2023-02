Bruksela ma dobre i złe wiadomości dla Polski. Dotyczą inflacji i PKB w 2023 roku

Inflacja w Polsce 2023 i 2024

W przedstawionej w poniedziałek 13 lutego 2023 roku w prognozie gospodarczej Komisja Europejska podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski w 2022 r. z 4,0 proc. do 4,9 proc. W roku 2023 wzrost będzie niższy, niż spodziewano się jesienią - obniżka z 0,7 proc. do 0,4 proc. Jednak zarówno w zakończonym roku, jak i w bieżącym niższa będzie inflacja: odpowiednio 13,2 proc. i 11,7 proc. Według przewidywań Komisji Europejskiej w 2024 roku wzrost PKB w naszym kraju wyniesie 2,5 proc., a inflacja spadnie do 4,4 proc. Zatem musimy uzbroić się w cierpliwość i jeszcze rok wytrzymać.

Niestety, wszystko wskazuje na to, że drożyzna nie opuści nas jeszcze co najmniej przez rok. Ale najważniejsze, że widać światełko w tunelu. Oby tylko nie pojawiły się czynniki zewnętrzne, które zaprzepaszczą wszystkie te prognozy i znów staniemy w punkcie wyjścia. Czas pandemii, wojna na Ukrainie, kryzys energetyczny sprawiają, że na tego typu prognozy patrzymy z dużym dystansem. Ale warto mieć nadzieję, że tym razem wszystko pójdzie zgodnie z planem i faktycznie w roku 2024 sytuacja znacząco się poprawi. I czasy rekordowej inflacji będą za nami. Przypominamy, że tak zwany bezpieczny próg inflacji to 2,5 proc. Także trzeba mieć świadomość, że z ekonomicznego punktu widzenia inflacja na poziomie 4,4 proc. to wciąż dużo. Ale w porównaniu do tego, z czym mierzymy się w ostatnich miesiącach, to o niebo lepiej.

