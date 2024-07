Bruksela nakłada nowy obowiązek! Od 7 lipca 2024 auta muszą to posiadać

Od 7 lipca wszystkie nowe samochody będą musiały mieć ten system

Jak wynika z unijnego rozporządzenia GSR2, wszystkie nowe auta od 7 lipca 2024 roku będą musiały być wyposażone w system ADDW, który monitoruje uwagę kierowcy. W przypadku aut, które do tego czasu zostały homologowane, od tej daty będą miały 7 lat na wprowadzenie tego systemu.

System za pomocą kamery i czujników rejestruje ruch gałek ocznych kierowcy i sprawdza, czy np. nie skupia zbyt długo wzroku poza deską rozdzielczą.

Przy prędkości wyższej niż 50 km/h, gdy system wykryje, że kierowca kieruje wzrok poniżej kierownicy przez dłużej niż 3,5 sekundy zacznie wydawać sygnał dźwiękowy. Przy niższej prędkości sygnał będzie emitowany po 6 sekundach utraty uwagi.

System monitoruje również objawy zmęczenia kierowcy takie jak spadek pulsu, większa liczba mrugnięć, wtedy też przedstawi kierującemu komunikat o konieczności odpoczynku.

Co istotne, kamera monitorująca uwagę kierowcy nie ma być wykorzystywana do rozpoznawania twarzy, ani rejestrowania danych biometrycznych i daktyloskopijnych.

UE chce zmniejszyć liczbę wypadków na drogach

Co warto zaznaczyć, przepisy dotyczą nowych samochodów. To oznacza, że nie mamy żadnego obowiązku montować tego do swojego auta. To obowiązek nałożony na producentów, dotyczący modeli, które kupimy w salonie.

Według szacunków Unii Europejskiej wprowadzenie obowiązkowych systemów bezpieczeństwa ma pozwolić uniknąć przynajmniej 140 tys. poważnych urazów oraz 25 tys. śmierci kierujących i innych uczestników ruchu w ciągu najbliższych 14 lat.

