Unijne cła dla Ukrainy

Jak podaje "Rzeczpospolita" Unia Europejska przynajmniej na jakiś czas wraca do ceł i kwot importowych na ukraińskie produkty rolne sprzed rosyjskiej inwazji w lutym 2022 r. Restrykcje pojawiają się w wyjątkowo trudnej dla Kijowa fazie wojny, gdy kraj ten pilnie potrzebuje środków na obronę.

Gdy rosyjskie czołgi ruszyły na Ukrainę, Bruksela szeroko otworzyła rynek Unii Europejskiej dla ukraińskich producentów, by wesprzeć kraj w trudnej sytuacji. Nowe regulacje miały być co roku przedłużane, ale decyzja w tej sprawie do 6 czerwca 2025 r. nie zapadnie.

Jak ujawnił „Financial Times”, tego dnia warunki handlu między UE i Ukrainą wrócą do regulacji sprzed 2022 r. Obowiązywała wtedy DCFTA. Przekłada się to na pogorszenie warunków eksportu ukraińskich produktów rolnych. Bezcłowy eksport kukurydzy spadnie z 47 mln ton do 650 tys. ton, drobiu z 57,1 tys. ton do 40 tys. ton, a cukru ze 109 tys. ton do 40,7 tys. ton.

Komisja Europejska zakłada, że powrót do dawnego systemu potrwa do końca roku. Ma nadzieję wynegocjować z Kijowem nową, korzystniejszą DCFTA. Rozmowy mają się zacząć wkrótce. Bruksela odtworzyła restrykcyjne bezcłowe kwoty odpowiadające siedmiu miesiącom wymiany.

Karin Karlsbro szwedzka deputowana do Parlamentu Europejskiego w rozmowie z mediami podkreśliła, że to drastyczne pogorszenie warunków eksportu. Ukraińskie władze oceniają straty na 3 mld euro. To dotkliwy cios, bo Kijów potrzebuje środków na zakup broni i podtrzymanie państwa.

W Unii zwyciężyły obawy rolników z krajów jak Francja czy Polska przed konkurencją ze strony Ukraińców, która miała doprowadzić do załamania cen.

W ramach nowej DCFTA Kijów ma przestrzegać unijnych norm jakości. Wprowadzona zostanie klauzula, która pozwoli na przywrócenie ochrony celnej w razie gwałtownego wzrostu eksportu.

Unia to najważniejszy rynek zbytu dla Ukrainy (ok. 60 proc.). Dzięki odblokowaniu portów czarnomorskich ukraińskie produkty docierają do krajów UE, Bliskiego Wschodu i Azji Południowo-Wschodniej. Dzięki temu wartość ukraińskiego eksportu wzrosła o 5,5 mld euro, do 41,7 mld euro. Mimo to, to mniej niż 61,7 mld euro w 2021 r.

Polski eksport do Ukrainy rośnie. Od 2014 r. wzrósł z 3,1 mld euro do 11,8 mld euro. Korzysta na tym przemysł, a nie rolnicy.

Przywódcy UE zapewnili Wołodymyra Zełenskiego o dalszym wsparciu, mimo niepewności co do polityki Donalda Trumpa.

UE szykuje 18. pakiet sankcji na Rosję

Sankcje mają obejmować odcięcie rosyjskich banków od rynków finansowych oraz sankcje wtórne. Pojawił się pomysł zamrożenia aktywów spółki Nord Stream 2.

Decyzja UE o powrocie do ceł to złożony problem, łączący wsparcie dla Ukrainy, ochronę europejskiego rolnictwa i globalną politykę. Mimo restrykcji, Unia deklaruje dalsze wsparcie dla Kijowa i przygotowuje sankcje na Rosję.