Trzaskowski vs. Nawrocki. Euro w Polsce, 800 plus, emerytury i podatki. Co obiecują kandydaci?

Wybory prezydenckie w Polsce to nie tylko starcie kandydatów, ale przede wszystkim wizji przyszłości kraju. Co obiecują Polakom Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki? Jakie propozycje przedstawili wyborcom w kluczowych obszarach gospodarki, obronności, polityki społecznej i zagranicznej? Przyjrzyjmy się bliżej ich programom.

Wybory prezydenckie w Polsce Przed nami druga tura wyborów prezydenckich w Polsce. Teraz będzie starcie tylko dwóch kandydatów: Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego. Już przed pierwszą turą wyborów prezydenckich kandydaci przedstawili swoje programy, obiecując zmiany i reformy w różnych obszarach życia społecznego i gospodarczego. Choć kampania drugiej tury dopiero rusza pełną parą, to już widać, że kandydaci szybko podbierają obietnice wyborcze swoich dotychczasowych kontrkandydatów. Mamy wyraźną polaryzację. Przyjrzyjmy się bliżej obietnicom Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego. Rafał Trzaskowski – obietnice wyborcze Jakie obietnice ma Rafał Trzaskowski w zakresie gospodarki i przedsiębiorczości? Aktywna promocja polskich firm na rynkach zagranicznych.

Uproszczenie prawa gospodarczego oraz wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw.

Rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego i technologicznego.

Ochrona polskich rolników przed nieuczciwym importem.

Silna pozycja Polski w Europie dzięki inwestycjom w innowacje i badania naukowe.

Uniezależnienie energetyczne poprzez rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE).

Ugoda podatkowa - wsparcie dla przedsiębiorców w kryzysie, czyli elastyczne negocjacje spłat zobowiązań i partnerska komunikacja z Urzędem Skarbowym.

Domniemanie niewinności podatnika - wszelkie wątpliwości rozstrzygane na jego korzyść.

Jasne podatki - zwiększenie liczby interpretacji ogólnych wydawanych przez Ministerstwo Finansów.

Automatyczne pozyskiwanie danych z rejestrów publicznych i koniec ze zbędną papierologią - dane zaciągane automatycznie, np. z rejestru PESEL. Jak widać Trzaskowski wyraźnie stawia na ułatwienia dla przedsiębiorczych Polaków i rozwój e-urzędów. A co dla niego ważnego jest w kwestii obronności i bezpieczeństwa? Rada Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem Prezydenta RP i wszystkich sił politycznych co najmniej raz na 60 dni.

Zwiększenie nakładów na obronność do 5% PKB.

Utworzenie Centrum "Druga Misja", które pozwoli zaangażować weteranów i byłych funkcjonariuszy służb do szkolenia kolejnych specjalistów dla państwa.

Minimum 50% środków na modernizację Sił Zbrojnych musi być inwestowane w polskim przemyśle. W programie Trzaskowskiego oczywiście nie może zabraknąć elementów dotyczących polityki społecznej i prawa. Na co w tym zakresie stawia Rafał Trzaskowski? Poprawa warunków pracy nauczycieli i nowoczesna szkoła.

Ograniczenie świadczenia 800+ dla obywateli i obywatelek Ukrainy tylko do tych, którzy pracują i mieszkają w Polsce.

Liberalizacja prawa aborcyjnego i wsparcie programu in vitro.

Inwestycje w dostępność usług publicznych (szkoły, szpitale) na równym poziomie.

Ustawa o języku śląskim.

Zmiany w wymiarze sprawiedliwości oraz opieka nad zdrowiem psychicznym najmłodszych.

Likwidacja Funduszu Kościelnego.

Wspieraniem środkami publicznymi społeczności LGBT. A jak widzi Trzaskowski politykę zagraniczną. Oto jego najważniejsze postanowienia i obietnice: Pogłębianie integracji europejskiej.

Utrzymanie obecnego modelu polityki migracyjnej realizowanej przez rząd Donalda Tuska.

Kontynuowanie transformacji energetycznej zgodnie z założeniami Zielonego Ładu UE.

Wprowadzenie w możliwej przyszłości euro w Polsce.

Utrzymaniem jak najdalej idącej pomocy dla Ukrainy. Obietnice wyborcze Karola Nawrockiego A jakie obietnice wyborcze w swoim programie zawarł Karol Nawrocki. Pierwsze na tapet idą obietnice dotyczące gospodarki i przedsiębiorczości: Obniżka VAT z 23 do 22 proc.

Obniżenie rachunków za energię.

Zawetowanie Zielonego Ładu UE.

Utrzymanie złotówki jako waluty narodowej .

. Wsparcie polskiego rolnictwa i rozwoju lokalnego, również poza największymi miastami, a także ochrona polskiego rolnictwa przed importem z Ameryki Południowej i Ukrainy.

Więcej terenów pod budowę mieszkań dla samorządów, wsparcie przy zakupie pierwszego mieszkania. W przypadku obronności i bezpieczeństwa mamy: Zacieśnianie relacji sojuszniczych ze Stanami Zjednoczonymi.

Silna i zdecydowana obrona polskich granic przed zalewem nielegalnych imigrantów.

5% PKB na armię, 300 tys. wyszkolonych żołnierzy, przyspieszenie zbrojeń i szkolenia.

Nowy system zarządzania kryzysowego w każdej gminie i dotacje na budowę schronów.

Wypowiedzenie paktu migracyjnego i skuteczna ochrona granic przed napływem nielegalnych migrantów. Polityka społeczna i prawo w wizji Karola Nawrockiego wyglądają następująco: Sprzeciw wobec aborcji.

PIT 0 proc. dla rodzin z dwojgiem i więcej dzieci.

Minimum 150 zł waloryzacji emerytur i rent. Waloryzacja zawsze powyżej wskaźnika inflacji.

Pierwszeństwo dla Polaków w dostępie do usług społecznych, służby zdrowia i edukacji.

Przywracanie pamięci o polskich bohaterach narodowych, programy patriotyczne w szkołach. I jeszcze kluczowe dla urzędu prezydenta, choć przez kandydatów traktowane dość pobocznie, czyli polityka zagraniczna w oczach Karola Nawrockiego: Kontynuacja działań na rzecz uzyskania reparacji od Niemiec.

Przedstawione obietnice wyborcze Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego ukazują odmienne wizje przyszłości Polski. Trzaskowski kładzie nacisk na integrację europejską, liberalizację praw i wsparcie dla innowacji, podczas gdy Nawrocki akcentuje wzmocnienie obronności, ochronę tradycyjnych wartości i wsparcie dla polskiego rolnictwa. Wybór między tymi kandydatami to wybór między różnymi ścieżkami rozwoju kraju. W pierwszej turze głosowania Rafał Trzaskowski uzyskał poparcie na poziomie 31,36 proc., zaś Karol Nawrocki 29,54 proc. Przeczytaj także: Wyniki głosowania. Jak zareagowała giełda na wynik pierwszej tury?