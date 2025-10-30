Działki Obajtka przy elektrowni atomowej: KOWR nie skorzystał z pierwokupu, choć mógł zablokować transakcję

Były prezes Orlenu Daniel Obajtek kupił cztery działki przy planowanej elektrowni jądrowej na Pomorzu, a później przekazał je synowi. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie skorzystał z prawa pierwokupu, choć mógł zablokować transakcję. Radio ZET dotarło do dokumentów potwierdzających nieprawidłowości w całym procesie.

Uśmiechnięty Daniel Obajtek w okularach, w białej koszuli i szarej marynarce z ozdobną spinką, na tle fioletowego tła z logo Orlenu. Na portalu Super Biznes znajdziesz więcej informacji o jego nieruchomościach.

  • Daniel Obajtek nabył cztery działki w gminie Choczewo w sierpniu 2022 roku, tuż przy lokalizacji przyszłej elektrowni atomowej
  • Nieruchomości trafiły do syna byłego prezesa Orlenu w listopadzie 2023 roku, krótko przed końcem rządów PiS
  • KOWR pod kierownictwem Waldemara Humięckiego nie wykorzystał prawa pierwokupu przy przekazaniu działek do Fundacji Rodzinnej
  • Notatka z października 2025 roku potwierdza, że postępowanie przeprowadzono w trybie pilnym bez zachowania obowiązujących procedur
Daniel Obajtek kupił działki przy elektrowni jądrowej

W sierpniu 2022 roku Daniel Obajtek, pełniący wówczas funkcję prezesa PKN Orlen, nabył cztery działki w pomorskiej gminie Choczewo. Lokalizacja nie była przypadkowa – to właśnie w tym rejonie ma powstać pierwsza polska elektrownia atomowa. Dodatkowo były szef koncernu paliwowego posiadał cztery inne działki na Mazurach.

Transakcja wywołuje pytania o możliwy konflikt interesów. W czasie zakupu nieruchomości Obajtek kierował spółką Skarbu Państwa, która mogła być pośrednio zainteresowana projektami infrastrukturalnymi w tym regionie.

Działki trafiły do syna byłego prezesa Orlenu

Nieruchomości nie pozostały długo własnością Daniela Obajtka. Adnotacje w księgach wieczystych z listopada 2023 roku pokazują, że działki przeszły na syna byłego prezesa Orlenu. Zmiana właściciela nastąpiła w kluczowym momencie – tuż przed zakończeniem rządów Zjednoczonej Prawicy.

7 grudnia 2023 roku syn Obajtka wystąpił do KOWR o zgodę na dalsze przekazanie działek. Celem była Fundacja Rodzinna. Zgodnie z przepisami, gdy transakcja następuje przed upływem pięciu lat od zakupu, KOWR dysponuje prawem pierwokupu takich nieruchomości.

KOWR rezygnuje z prawa pierwokupu

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) pod kierownictwem Waldemara Humięckiego nie skorzystał z przysługującego mu prawa pierwokupu. Decyzja pozytywna dla syna Obajtka zapadła 22 grudnia 2023 roku.

Waldemar Humięcki to działacz PiS, który został później zawieszony w prawach członka partii przez Jarosława Kaczyńskiego. Powodem były kontrowersje wokół innej sprawy – działki pod Centralny Port Komunikacyjny w Zabłotni. W rozmowie z Radio ZET Humięcki twierdzi, że nie pamięta grudniowej decyzji dotyczącej nieruchomości syna Obajtka.

Nieprawidłowości w procedurach KOWR

Radio ZET dotarło do kluczowego dokumentu – notatki sporządzonej w październiku 2025 roku przez p.o. zastępcy Dyrektora Departamentu Kształtowania Ustroju Rolnego KOWR. Z treści wynika, że postępowanie w sprawie działek syna Daniela Obajtka zostało przeprowadzone "w trybie nadzwyczaj pilnym, bez zachowania obowiązującej procedury wyjaśniającej".

Pominięcie standardowych procedur budzi wątpliwości co do prawidłowości całej transakcji. W normalnym trybie KOWR powinien dokładnie przeanalizować sprawę przed podjęciem decyzji o rezygnacji z prawa pierwokupu.

Czy był to konflikt interesów?

Sprawa działek Daniela Obajtka rodzi pytania o ewentualny konflikt interesów i możliwe nadużycia. Zakup nieruchomości przez ówczesnego prezesa państwowej spółki w strategicznej lokalizacji, szybkie przekazanie ich synowi, a następnie do Fundacji Rodzinnej – cała sekwencja zdarzeń może budzić zastrzeżenia.

Rezygnacja KOWR z prawa pierwokupu i nieprzestrzeganie procedur dodatkowo pogłębiają wątpliwości. Kwestia wymaga wyjaśnienia, czy decyzje podejmowane były zgodnie z prawem i interesem publicznym, czy też preferencyjnie traktowano osoby związane z ówczesną ekipą rządzącą.

