Akcjonariusze Orlenu większością głosów zdecydowali o dochodzeniu roszczeń od Daniela Obajtka i Michała Roga

Były prezes ma odpowiadać za wydatki na cele prywatne z majątku spółki oraz zaniżanie cen paliw w drugiej połowie 2023 roku

Roszczenia obejmują także nieprawidłowości w szwajcarskiej spółce Orlen Trading Switzerland i utratę możliwości odzyskania środków

Analogiczna uchwała została podjęta wobec byłego członka zarządu Michała Roga, który zrezygnował w lutym 2024 roku

Akcjonariusze Orlenu podjęli kluczową decyzję

We wtorek 28 października 2025 roku na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariusze Orlenu przegłosowali uchwałę o dochodzeniu roszczeń od byłego prezesa. Zarząd spółki otrzymał pełnomocnictwo do podnoszenia roszczeń przeciwko Danielowi Obajtkowi za szkody wyrządzone podczas sprawowania funkcji.

Decyzja dotyczy także Michała Roga, byłego członka zarządu odpowiedzialnego za handel i logistykę. Róg złożył rezygnację na początku lutego 2024 roku.

Wydatki na cele prywatne z majątku Orlenu

Pierwszy zarzut dotyczy ponoszenia przez Daniela Obajtka wydatków z majątku spółki na cele prywatne. Według uchwały akcjonariuszy były prezes miał korzystać ze środków Orlenu w sposób niezwiązany z pełnioną funkcją.

Sprawa ta budzi szczególne zainteresowanie, ponieważ dotyczy wykorzystania zasobów jednej z największych polskich spółek do celów osobistych.

Zaniżanie cen paliw w 2023 roku

Drugi kluczowy zarzut odnosi się do polityki cenowej Orlenu w drugiej połowie 2023 roku. Spółka twierdzi, że Daniel Obajtek nieprawidłowo prowadził i nie sprawował należytego nadzoru nad cenami sprzedaży paliw na polskim rynku.

Zaniżanie cen hurtowych paliw było według obecnego kierownictwa bezzasadne i sprzeczne z interesem Orlenu. Takie działania mogły narazić spółkę na znaczące straty finansowe.

Problemy ze szwajcarską spółką Orlenu

Trzeci zarzut dotyczy braku nadzoru nad szwajcarską spółką Orlen Trading Switzerland. Środki udostępnione przez polski Orlen w ramach wewnątrzgrupowego finansowania zostały wykorzystane w sposób nienależyty.

Co więcej, Orlen został pozbawiony możliwości odzyskania tych środków. To oznacza potencjalnie znaczące straty dla polskiej spółki.

Roszczenia mimo udzielonego absolutorium

Istotnym elementem uchwały jest zapis o dochodzeniu roszczeń także za okresy, w których Daniel Obajtek otrzymał absolutorium. Spółka argumentuje, że walne zgromadzenie nie zostało należycie poinformowane o zdarzeniach i ich skutkach przed podjęciem uchwał absolutorium.

Ten punkt pokazuje, że nawet formalne udzielenie absolutorium nie chroni przed odpowiedzialnością, jeśli informacje przedstawione akcjonariuszom były niepełne.

Co dalej z postępowaniem przeciwko Obajtkowi

Zarząd Orlenu ma teraz pełne uprawnienia do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Sprawa może zakończyć się pozwem o odszkodowanie za wyrządzone szkody.

Daniel Obajtek będzie miał możliwość obrony przed zarzutami w postępowaniu sądowym. Wartość potencjalnych roszczeń nie została na razie ujawniona publicznie.

Obajtek łupił Polaków