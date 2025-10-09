Orlen pozywa Daniela Obajtka o zwrot prawie 159 tys. zł.

Spółka twierdzi, że były prezes wydawał pieniądze na prywatne cele.

Pełnomocnik Obajtka wnosi o oddalenie powództwa.

Orlen chce pieniędzy od Daniela Obajtka. Zarzucają mu wydawanie pieniędzy spółki na prywatne potrzeby

W grudniu 2024 roku do Sądu Okręgowego w Łodzi wpłynął pozew Orlenu, który domaga się od Daniela Obajtka zapłaty 158 799,49 zł. Spółka argumentuje to wydatkami, które miały być niezwiązane z działalnością spółki. W środę 8 października rozpoczęła się rozprawa w Sądzie Okręgowym w Łodzi.

Według oskarżeń Orlenu, Daniel Obajtek miał wykorzystywać środki spółki na prywatne potrzeby, takie jak wakacje, w ekskluzywnym hotelu w Łebie, zabiegach medycyny estetycznej oraz zakupy luksusowych przedmiotów, takich jak kieliszki.

Kluczowym elementem procesu są zeznania świadków. Byli pracownicy Orlenu, w tym była dyrektor komunikacji korporacyjnej i byłe asystentki prezesa, miała zeznawać przed sądem w sprawie procedur związanych z zakupem upominków oraz rozliczaniem wydatków z karty płatniczej szefa spółki.

Wątpliwości wobec niektórych wydatków poddał mecenas Adam Flaszewski, reprezentujący Orlen. które zostały opłacone służbową kartą. Wśród nich znalazły się transakcje w Kazachstanie, Pradze oraz na lotnisku Heathrow w Londynie.

Adwokat Obajtka twierdzi, że pozew może stworzyć niebezpieczny precedens

W odpowiedzi na zarzuty, adwokat Dominik Hunek, reprezentujący Daniela Obajtka, złożył wniosek o oddalenie powództwa. Argumentacja adwokata opiera się na przekonaniu, że wydatki te były związane z pełnioną funkcją i służyły interesom spółki.

Hunek ostrzega, że uwzględnienie roszczeń Orlenu mogłoby stworzyć niebezpieczny precedens. Menedżerowie, którzy dokonują wydatków służbowych, mogliby obawiać się, że po zmianie władzy w spółce zostaną zmuszeni do udowadniania, że ich decyzje były uzasadnione.

OBAJTEK O DZIURZE TUSKA W BUDŻECIE: GROZI NAM GRECJA! Poranny Ring Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.