Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała Michała R., byłego członka zarządu Orlen S.A. Jak poinformował prok. Mateusz Martyniuk, zatrzymanie ma związek ze śledztwem dotyczącym Orlen Trading Switzerland GmbH (OTS).

Obajtek o "politycznej zemście"

Daniel Obajtek, były prezes Orlenu, nazwał zatrzymanie "polityczną zemstą". Skrytykował ministra sprawiedliwości, Adama Bodnara, sugerując, że ten chce się przypodobać premierowi poprzez "głośne zatrzymania".

Obajtek podkreślił, że w latach 2018-2024, gdy Michał R. zarządzał handlem i logistyką, Orlen "osiągał historyczne wyniki, w tym prawie 80 mld zł zysku". Zaznaczył, że Michał R. nie był przesłuchiwany, choć był do dyspozycji prokuratury. Zapytał, dlaczego Orlen nie informuje o procesach arbitrażowych dotyczących odzyskania pieniędzy. Wyraził przekonanie o uniewinnieniu Michała Roga.

Szkoda na 1,5 mld zł w śledztwie OTS

Śledztwo dotyczy wyrządzenia spółkom OTS Gmbh i Orlen S.A. szkody w kwocie ok. 378 mln dolarów (ok. 1,5 mld zł). Miało to nastąpić w wyniku zawarcia od 21 sierpnia 2023 r. do 21 grudnia 2023 r. trzech niekorzystnych kontraktów na zakup ropy naftowej.

Dodatkowo, Generalny Inspektor Informacji Finansowej zawiadomił o podejrzeniu prania brudnych pieniędzy pochodzących z działania na szkodę OTS i Orlen.

Aresztowania i ekstradycje w sprawie OTS

W grudniu 2024 r. aresztowano byłych członków zarządu OTS – Samera A. i Marcina O. Prokuratura wnioskowała o areszt, ponieważ przebywali za granicą. W styczniu 2025 r. wystąpiono o pomoc prawną do Szwajcarii, Singapuru i ZEA. 13 stycznia 2025 r. Samer A. został zatrzymany w ZEA. Adam Bodnar skomentował: "Kolejna z wielkich afer z czasów rządów PiS zmierza do rozliczenia".

Wniosek o ekstradycję Samera A. przekazano władzom ZEA. Prokuratura Krajowa skierowała pytania o postęp w tej sprawie. Wobec Marcina O. sprawa o ekstradycję prowadzona jest ze Szwajcarią.

Podejrzany jest również były dyrektor wykonawczy OTS i Orlen S.A., Filip W., który jest tymczasowo aresztowany.

Bodnar do zmiany? Jak widać jeszcze chce zawalczyć o stanowisko i przypodobać się Tuskowi. A co się może spodobać kierownikowi? Wiadomo, głośne zatrzymania. Niczym innym jak polityczną zemstą jest zatrzymanie Michała Roga, byłego Członka Zarządu @GrupaORLEN. W czasie, gdy…— Daniel Obajtek (@DanielObajtek) June 4, 2025

D. OBAJTEK: TERAZ ORLEN ŁUPI POLAKÓW Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.