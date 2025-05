Osłabienie złotego po wyborach

Wybory prezydenckie w Polsce, które odbyły się w niedzielę, przyniosły zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego w pierwszej turze. Wyniki te, w połączeniu z zaskakująco wysokim poparciem dla kandydatów prawicowych, wywołały reakcję na rynkach finansowych. Inwestorzy z uwagą śledzą sytuację polityczną i jej potencjalny wpływ na polską gospodarkę.

Jakie są kursy walut? W poniedziałek, 19 maja 2025 roku, złoty wyraźnie traci na wartości. Porównując notowania z otwarciem sesji, widać wyraźny trend osłabienia polskiej waluty w stosunku do głównych walut światowych.

Kurs dolara amerykańskiego wzrósł do 3,83 zł, co oznacza wzrost o 0,21 proc. w stosunku do złotego. To najsłabszy wynik polskiej waluty wobec dolara od połowy kwietnia. Za jedno euro trzeba zapłacić 4,29 zł, co stanowi wzrost o 0,47 proc. Ostatni raz euro było tak drogie dwa tygodnie temu, na początku maja. Frank szwajcarski również umocnił się w stosunku do złotego. Jego kurs wynosi obecnie 4,58 zł, co oznacza wzrost o 0,50 proc. Funt szterling kosztuje około 5,10 zł, czyli 0,33 proc. więcej niż na otwarciu. Funt dobija do maksimów niewidzianych od lutego. Kurs pary EUR/USD wynosi 1,117 (+0,26 proc.).

Przyczyny osłabienia złotego

Analitycy wskazują na kilka potencjalnych przyczyn osłabienia złotego. Należą do nich:

Niepewność polityczna: Wynik wyborów, choć spodziewany, wprowadza pewną dozę niepewności co do przyszłej polityki gospodarczej państwa. Inwestorzy mogą reagować ostrożnie, wycofując kapitał z polskiego rynku.

Globalne nastroje: Sytuacja na rynkach światowych również ma wpływ na kurs złotego. Wzrost awersji do ryzyka na globalnych rynkach może prowadzić do osłabienia walut krajów rozwijających się, w tym Polski.

Oczekiwania inflacyjne: Rosnące oczekiwania inflacyjne mogą również wpływać na osłabienie złotego. Inwestorzy mogą obawiać się, że wysoka inflacja zmniejszy realną wartość ich inwestycji w polskiej walucie.

Przyszłość kursu złotego zależy od wielu czynników, zarówno krajowych, jak i globalnych. Kluczowe będą:

Wynik drugiej tury wyborów: Ostateczny wynik wyborów prezydenckich będzie miał istotny wpływ na nastroje inwestorów i kurs złotego.

Polityka gospodarcza rządu: Działania rządu w zakresie polityki fiskalnej i monetarnej będą miały wpływ na stabilność złotego.

Sytuacja na rynkach światowych: Globalne nastroje i sytuacja gospodarcza na świecie będą miały wpływ na kurs złotego.