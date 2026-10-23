Bruksela wznowi importu drobiu i miodu z Brazylii do UE. Padła już data

We wrześniu UE zablokowała import

Decyzja o wstrzymaniu importu brazylijskiego drobiu i miodu zapadła we wrześniu. Ograniczenia objęły również między innymi wołowinę i inne produkty pochodzenia zwierzęcego.

Powodem tych zmian były wątpliwości dotyczące gwarancji przestrzegania unijnych przepisów. Chodziło między innymi o zakaz stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych, w tym antybiotyków, w celu przyspieszania wzrostu zwierząt.

Unia Europejska ma w tej sprawie restrykcyjne zasady. Nie wolno podawać zwierzętom takich środków po to, by szybciej rosły lub osiągały większą wydajność. Zakazane jest również stosowanie w leczeniu zwierząt preparatów zarezerwowanych do leczenia niektórych zakażeń u ludzi.

W listopadzie zapadnie decyzja

Jak ustaliła Polska Agencja Prasowa, unijna kontrola wykazała, że brazylijski drób i miód mogą ponownie spełniać wymagania Wspólnoty. Ostateczna decyzja o wznowieniu importu ma zapaść podczas spotkania przedstawicieli państw członkowskich w Brukseli w listopadzie.

Według źródeł unijnych Komisja Europejska nie otrzymała dotąd sygnałów, że któreś z państw zamierza sprzeciwić się przywróceniu dostaw tych produktów. Nie oznacza to jednak, że decyzja już zapadła. Na razie chodzi o możliwość wznowienia importu, a nie o potwierdzony powrót brazylijskich towarów na rynek Unii Europejskiej.

A co z brazylijską wołowiną? Tu sprawa jest otwarta

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku wołowiny. Na razie w Brukseli nie ma decyzji o przywróceniu importu tego mięsa z Brazylii.

Stawka jest wysoka. W 2025 roku Brazylia była drugim największym dostawcą wołowiny do Unii Europejskiej. Eksport przekroczył 92 tys. ton, a jego wartość wyniosła ponad 713 mln euro.

Unia walczy z odpornością bakterii na leki

Ograniczenia dotyczące stosowania antybiotyków w hodowli zwierząt są częścią unijnej walki z narastającą opornością drobnoustrojów na leki. Nadużywanie takich preparatów może sprawiać, że bakterie stają się trudniejsze do zwalczania, co stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Brazylia należy do południowoamerykańskiego bloku Mercosur, który zawarł z Unią Europejską umowę handlową przewidującą zniesienie ceł na ponad 90 proc. produktów. Ewentualne wznowienie importu drobiu i miodu będzie jednak zależało od spełnienia unijnych wymagań i decyzji państw członkowskich.

Złoty Laur 2026 - Andrzej Poczobut