Brzoska mocno przeciwko deepfake. "Ktoś musi stworzyć precedens"

Rafał Brzoska, prezes InPostu, wytacza proces koncernowi Meta w sprawie deepfejków.

Celem Brzoski jest stworzenie precedensu prawnego dla innych poszkodowanych.

Mimo wyroku sądu nakazującego blokowanie deepfejków, fałszywe reklamy nadal się pojawiają.

Brzoska apeluje o wprowadzenie dotkliwych kar finansowych dla platform społecznościowych.

Rafał Brzoska idzie na wojnę z deepfake

Rafał Brzoska, prezes InPostu, otwarcie krytykuje firmę Meta za tolerowanie deepfejków, które wykorzystują jego wizerunek i wizerunek jego żony. Biznesmen podkreśla, że jego celem jest doprowadzenie do precedensowego rozstrzygnięcia, które zmusi platformy społecznościowe do skuteczniejszej walki z fałszywymi reklamami.

- Ktoś musi wygrać i stworzyć precedens, za którym pójdą inni – zaznacza Brzoska w rozmowie z Pulsem Biznesu.

Brzoska wierzy, że jego sprawa może zapoczątkować falę pozwów przeciwko platformom, które nie reagują na problem deepfejków. Jak sam podkreśla, jego celem nie jest wyłącznie ochrona własnego wizerunku, ale również ochrona innych osób, które padają ofiarą tego typu oszustw.

Brzoska apeluje o dotkliwe kary finansowe dla platform społecznościowych

Mimo że sąd nakazał Mecie zablokowanie deepfejków z wizerunkiem Brzoski i jego żony, fałszywe materiały nadal pojawiają się w sieci. Brzoska uważa, że jedynym skutecznym sposobem na walkę z deepfejkami jest wprowadzenie dotkliwych kar finansowych dla platform społecznościowych, które nie reagują na zgłoszenia o fałszywych reklamach.

- Dzisiaj brak nieuchronności, zwłaszcza dotkliwych kar finansowych, powoduje, że media społecznościowe są zasypywane fejkowymi reklamami – twierdzi prezes InPostu.

Biznesmen ma nadzieję, że nagłośnienie problemu skłoni europejskie organy do wprowadzenia regulacji, które zmuszą Metę i inne platformy do przestrzegania prawa pod groźbą gigantycznych kar.

Brzoska zwraca uwagę, że problem deepfejków dotyczy wielu znanych osób w Polsce i na świecie. Jego zdaniem brak skutecznych sankcji finansowych wobec platform społecznościowych sprawia, że internet jest „zasypywany fejkowymi reklamami”.

Deepfake to cyfrowo zmanipulowane materiały wideo lub audio, które wykorzystują technologię sztucznej inteligencji do tworzenia fałszywych treści. Często przedstawiają one osoby publiczne w sytuacjach, w których nigdy nie brały udziału, lub wypowiadające słowa, których nigdy nie powiedziały. Deepfejki mogą być wykorzystywane do celów dezinformacyjnych, oszustw finansowych lub szkalowania wizerunku.

