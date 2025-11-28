Euro rośnie, dolar stabilny, frank wciąż słaby. Kursy walut [28.11.2025]

Euro umacnia się do 4,23 zł, prawdopodobnie dzięki dobrym danym makroekonomicznym i decyzjom EBC.

Dolar amerykański utrzymuje się na niskim poziomie 3,65 zł, co może być efektem niepewności politycznej w USA i globalnych napięć handlowych.

Frank szwajcarski, mimo statusu bezpiecznej waluty, jest nadal słaby (4,53 zł), co wynika z interwencji SNB i niskich stóp procentowych.

Funt brytyjski stabilizuje się na poziomie 4,83 zł po burzliwym okresie, co sugeruje poprawę sytuacji gospodarczej Wielkiej Brytanii.

Aktualne notowania walut na dzień 28 listopada 2025 przynoszą mieszane sygnały. Inwestorzy i osoby planujące wymianę walut powinny zwrócić szczególną uwagę na kształtujące się trendy. Przyjrzyjmy się bliżej kursom euro, dolara amerykańskiego, franka szwajcarskiego oraz funta brytyjskiego.

Euro zyskuje na wartości

Euro, waluta strefy euro, odnotowuje lekki wzrost. Na dzień 28 listopada 2025 kurs euro wynosi 4,23 zł. Ten delikatny wzrost może być efektem kilku czynników, takich jak:

Opublikowane dane makroekonomiczne ze strefy euro, które wskazują na poprawę koniunktury gospodarczej.

Decyzje Europejskiego Banku Centralnego (EBC) dotyczące polityki monetarnej.

Globalne nastroje inwestycyjne, które sprzyjają europejskim aktywom.

Warto obserwować dalszy rozwój sytuacji, ponieważ nawet niewielkie zmiany kursu euro mogą mieć wpływ na ceny importowanych towarów i usług.

Dolar amerykański – stabilizacja na niskim poziomie

Dolar amerykański, będący jedną z najważniejszych walut rezerwowych na świecie, utrzymuje słaby kurs. 28 listopada 2025 za jednego dolara trzeba zapłacić 3,65 zł. Taki stan rzeczy może być spowodowany:

Niepewnością związaną z polityką gospodarczą Stanów Zjednoczonych.

Oczekiwania na zmiany stóp procentowych przez Rezerwę Federalną (Fed).

Globalnymi napięciami handlowymi, które wpływają na postrzeganie dolara jako bezpiecznej przystani.

Utrzymujący się słaby kurs dolara może być korzystny dla eksporterów, ale jednocześnie podnosi koszty importu.

Frank szwajcarski – wciąż poniżej oczekiwań

Frank szwajcarski, tradycyjnie uważany za bezpieczną walutę, wciąż notuje słaby wynik. Kurs franka na 28 listopada 2025 wynosi 4,53 zł. Przyczyny takiego stanu rzeczy mogą być następujące:

Interwencje Szwajcarskiego Banku Narodowego (SNB) mające na celu osłabienie franka.

Niskie stopy procentowe w Szwajcarii.

Globalny apetyt na ryzyko, który osłabia popyt na bezpieczne aktywa.

Słaby frank szwajcarski może być korzystny dla szwajcarskich eksporterów i turystyki, ale jednocześnie zmniejsza siłę nabywczą Szwajcarów za granicą.

Funt brytyjski – stabilność po burzliwym okresie

Funt brytyjski utrzymuje stabilny poziom już kolejny dzień. Na dzień 28 listopada 2025 kurs funta wynosi 4,83 zł. Po okresie zawirowań związanych z brexitem i innymi czynnikami politycznymi, funt wydaje się stabilizować. Na obecną sytuację wpływają:

Dane makroekonomiczne z Wielkiej Brytanii, które wskazują na stopniową poprawę.

Polityka Banku Anglii (BoE).

Nastroje inwestorów związane z przyszłością brytyjskiej gospodarki.

Utrzymująca się stabilność funta może sprzyjać zarówno importerom, jak i eksporterom, dając im większą pewność w planowaniu działalności.

